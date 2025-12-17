未見艦載機 福建號穿越台海

中共福建號航母正式成軍服役後，16日首次穿越台灣海峽。國防部17日公布一張針對福建艦的空拍監偵黑白照片，國防部長顧立雄表示，照片中的福建號甲板沒有艦載機，預判應該是要回到上海長興島做進一步的缺失改正，觀察沒有軍事舉動。

福建艦未成軍時，今年9月12日，由北向南，從東海經台灣海峽南下前往南海。它在11月5日正式成軍入列後，本月16日由南向北，穿越台灣海峽。國防部昨日上午9時25分，對外發布福建艦航經台海的監控照片。顧立雄昨日赴立法院外交及國防委員會進行報告，「福建艦」剛好趕上質詢，民進黨立委羅美玲特別針對福建號動態提出質詢。

無軍事舉動 預判進廠改正缺失

羅美玲詢問，福建艦的舉動有何異常的地方嗎？顧立雄表示，國軍全程都有監控，從發布的監偵照片顯示，甲板上面並沒有艦載機，國防部預判它應該是要回到上海的長興島，去做進一步的相關缺失改正。

羅美玲追問，所以沒有任何的軍事舉動？顧立雄回答，目前觀察確實沒有。

陸媒觀察者網昨午跟進報導福建艦穿越台海，被台軍綿密監控，並點出17日也是大陸首艘航母山東艦入列服役6周年的日期，報導引述共軍海軍發言人冷國偉日前說法指出，福建艦是大陸海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地在三亞軍港。

冷國偉當時透露，福建艦的艦載機將包括殲-35、殲-15T、殲-15D等艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20系列艦載直升機等，更預告滿編上艦，不會等太久。

冷國偉補充，福建艦是大陸首艘電磁彈射型航空母艦，入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，並按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練等。

艦機未編滿 首艘電磁彈射型航艦

大陸「深港在線」網站分析，未來福建艦航行期間，空中有殲-16電戰機、轟6K轟炸戰術呼應，隨行7艘軍艦則封鎖可能海上通道，這種「航母為核、多兵種協同」的作戰模式，標誌共軍已具備在台海實施「反介入／區域拒止」（A2/AD）的完整能力鏈。

此外，該網站也點出，此時正逢美軍雷根號航母戰鬥群在南海活動，福建艦選在此時進行成軍後台海首航，凸顯中美兩軍在印太戰略博弈中的常態化互動，尤其當福建艦與山東艦形成「雙航母戰鬥群」時，共軍將具備同時應對兩場局部戰爭能力。

大陸軍事媒體文章分析直指，福建艦此次穿越台海，形同在物理與心理層面重新定義了西太平洋的力量格局，地緣政治意義不言而喻。相比1996年台海危機，美軍航母以軍事優勢干涉台海局勢，福建艦的綜合作戰能力已能直面美軍核動力航母。

共機繞台不斷 昨14架次越中線

國防部昨日也公布中共機艦動態指出，自16日上午6時起的24小時內，共偵獲共機9架次，其中逾越海峽中線，進入北部及西南空域者計5架次，亦包括共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

國防部昨午再度發出新聞訊息表示，自17日08時30分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中有14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。