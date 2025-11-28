未見面！ 被鄭麗文讚「女力」 盧：是眾人之力

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

國民黨主席鄭麗文今日來到台中清水的紫雲巖拜廟，上任後啟動的地方請益之旅，穩定黨內情勢並請益地方。 雖然此次鄭麗文來訪台中，但未見台中市長盧秀燕，因為她同時間在和平區山上視察地方建設。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

在鄭麗文的拜廟活動中，有意爭取2026年台中市長提名的國民黨立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣的太太劉姿伶陪同出席。 鄭麗文對於2026年台中市長的提名表示，黨內將依照既定時程進行協調，並承諾提供給參選人最有利的時間和空間。

盧秀燕（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文讚揚台中市政表現良好，稱讚盧秀燕是「安定台中的女人」，並表示全國都非常羨慕台中有盧秀燕這樣的市長。 盧秀燕對於鄭麗文的讚美回應表示，城市和國家的守護需要大家一起來，不是光靠首長，並感謝台中市民過去多年的公私協力。

國民黨計劃在12月中首波提名6位連任首長及2位在艱困選區參選的人選，分別是高雄的柯志恩和屏東的蘇清泉，而台中和新竹縣目前可能有超過2人要參戰。 鄭麗文提到，如果黨內無法協調一致，將進行初選，並且提到藍白合作的可能性，強調按照既定的時程推進，以利於未來參選的同志獲得最有利的條件。

