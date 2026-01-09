未跟進免費午餐！嘉市府強調：營養均衡把關品質

嘉義市補助公立國中營養午餐，強調菜色營養均衡。（嘉市府提供）

多縣市紛紛跟進台北市推動免費營養午餐，嘉義市目前還未跟進，市府教育處表示，嘉市重視學童營養午餐的品質，要吃得「營養均衡」，午餐不只是食材費用，還有配套措施，例如嘉義市是全國唯一設有「食育組組長」嚴格把關的縣市。

嘉市府教育處長郭添財表示，嘉義市是全台最早實施中小學全面「自辦營養午餐廚房」，目前唯一設有「食育組組長」的縣市，搭配專業營養師嚴格把關品質，對弱勢學童已全額補助，未來會評估財政狀況，持續精進午餐政策。

