未輸台也下架！雀巢奶粉「啟賦」檢出仙人掌桿菌 逾8萬罐啟動回收

雀巢嬰幼兒奶粉在海外生產線檢出仙人掌桿菌污染，問題批次未輸台。目前台灣雀巢已預防性下架2批號共計逾8萬罐奶粉。（食藥署提供）

全球食品大廠雀巢（Nestlé）嬰幼兒奶粉在海外生產線檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus）污染，已有至少12國啟動回收機制。衛福部食藥署今（8）日表示，儘管問題批次未輸入台灣，但台灣雀巢持續釐清後再度自主通報，因無法排除部分產品原料可能受污染，已預防性下架2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方食品」，共計8萬3496罐，同時啟動退換貨機制。

食藥署指出，已於1月6日掌握英國、香港等地發布的國際警訊，確認歐洲自願回收的批次未輸入國內，要求台灣雀巢全面盤點。期間業者曾回報未輸台，食藥署因此於1月6日、1月7日兩度發布「消費紅綠燈」綠燈警示；不過，1月8日業者再次通報，基於風險控管，決定主動下架。

為何未輸台仍要預防性下架？

食藥署說明，此次下架原因在於「無法排除」產品使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料。下架批號為51690017C1、51680017C2，民眾如有購買，應立即停止食用，並洽詢台灣雀巢退換貨專線0809-000-828。

國際方面，雀巢各國官網說明，例行監測於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌，追查後發現污染來源與供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）相關，歐洲至少12個國家已採取召回措施。

仙人掌桿菌對健康有何影響？

食藥署提醒，仙人掌桿菌可能產生毒素cereulide，具耐熱性，不易經烹調破壞，攝入後可能出現噁心、嘔吐、脹氣等不適症狀。為維護消費者安全，業者應依《食品安全衛生管理法》第7條落實自主管理，一旦發現產品有危害之虞，須即刻停止販售、辦理回收並通報主管機關。食藥署也將持續監控國際警訊，確保國內食品安全。

