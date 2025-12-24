未追隨美股耶誕行情 亞股走勢分歧

（中央社香港24日綜合外電報導）美國經濟數據優於預期，帶動華爾街股市創新高，不過亞洲股市在耶誕節前走勢分歧，難以追隨美股的強勁表現。

法新社報導，亞股盤初表現穩健，但收盤前顯得疲弱。與此同時，受美國對委內瑞拉施加軍事和經濟壓力影響，金價首次站上每盎司4500美元。

紐約市場受到美國第3季經濟成長率達4.3%，創兩年來最快增速且明顯優於市場預期帶動，標準普爾500指數創下歷史新高。報告顯示，消費與企業支出表現強勁，有助於安撫近期勞動市場數據持續轉弱造成的疑慮，提振投資人對經濟前景的信心。

隨著美國經濟看起來優於預期，投資人降低對聯邦準備理事會（Federal Reserve）下月再度降息的預期。雖然市場近期行情主要受益於降息預期，但分析師指出，強勁經濟成長蓋過降息預期暫時落空帶來的失望情緒。

瑞士聯合私人銀行（UBP）的考德爾（Kieran Calder）表示：「我們已經準備好迎接『耶誕老人行情』，市場對部分數據反應相當正面。」

耶誕節將至，亞洲主要股市呈現漲跌互見。日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50344.10點。港股恆生指數收漲0.2%，來到25818.93點。上證指數收漲0.5%，來到3940.95點。

至於其他亞股，台北、吉隆坡、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。首爾、雪梨、新加坡、雅加達股巿收跌。（編譯：何宏儒）1141224