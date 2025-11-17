未逛夜市先刮中機車 警1小時火速揪出肇逃男

▲男子還沒未逛夜市就先刮中機車，卻自認無礙逕自離開現場。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】夜市是臺灣獨有的風景，但想大啖美食，往往得先闖過停車難關，無論是夾縫中求生存地擠進車位，或快狠準地卡位搶停，都得再三小心，才不會因一場小意外壞了逛夜市的好心情。臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員黃士紘於日前晚間10時許，獲報前往南區大慶夜市旁處理一起交通事故，報案人為25歲的王姓女子，她向警方表示，稍早與友人逛完夜市準備返家，走回停車處時察覺愛車疑似遭人挪動，仔細查看後更發現車身多處出現擦痕，連新購買的安全帽上也留下刮痕，讓她看了十分心疼，當下立即報警，希望查出機車受損之謎。

員警製作事故資料後，立即在附近尋找可拍攝案發現場的監視器，在屋主熱心協助下仔細調閱影像，終於發現關鍵影像，畫面顯示，一名機車騎士停車時不慎碰倒王女的機車，連掛在車上的安全帽都被撞落在地。肇事騎士雖隨即上前將機車扶起，並撿起安全帽掛回車頭，但隨後停好車輛後便逕自離去，全程並未報警處理。

▲剛購買沒多久的安全帽也留下刮痕。

警方透過比對影像特徵，不到一小時即鎖定肇事車輛，74年次的劉姓男子接獲通知後，於翌日前來說明。劉男表示，當時確實不慎碰倒他人機車，因目視車輛並無明顯損傷，誤以為無礙，才未報警離開。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對劉男肇事後未依規定處置的行為依法舉發，並協助王女辦理後續求償事宜，讓她深表感謝。

劉姓男子表示，當下不慎碰倒對方機車後，立即停車上前扶起，因目視機車應無大礙，才未報警。警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條，舉發劉男肇事後未依規定處置的違規行為，也協助王女後續求償事宜，讓她也深表感謝。

▲被害車主察覺愛車遭人挪動，車身更出現多處損傷。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，無論事故大小，切勿因自認情節輕微或不知所措而逕自離開，以免面臨更嚴重法律責任，損及自身權益及他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）