未過兩道門檻卻拿下5.9億炸藥標案 郭正亮爆內幕：國防部小心了

立法院近日再度掀起國防採購爭議。國防部辦理「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，外界發現得標廠商竟是一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司，引發各界高度質疑。對此，前立委郭正亮12日指出，該標案在於招標條件未對投標廠商的專業背景設下任何限制，「國防部小心了啦」，若試圖掩護此類案件，最終「一定會中箭」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，該標案最令人不解之處，在於招標條件未對投標廠商的專業背景設下任何限制，既未要求與炸藥相關的營業項目，也未規範必須具備一定年限的專業經驗，「這種情況通常就是事先講好的」，形同替特定廠商開門。

廣告 廣告

郭正亮質疑，國防部是否在資格審查上出現重大漏洞，並呼籲應全面清查過去類似招標案是否確實進行資格把關。他指出，正常的國防採購至少應有兩道基本門檻，其一是投標廠商是否具備炸藥或軍備相關專業，其二則是財力與資本額是否通過財務審查。

郭正亮進一步表示，以福麥公司資本額偏低，卻能承攬高達5億9千萬元的標案，實在難以令人信服，尤其若牽涉進口、擔保等程序，依照公共工程法及國防部慣例，理應要求過往得標經驗及充足的財務能力佐證。

「目前看起來，這家公司不論在專業背景或財力條件上，兩項都沒有過關，為什麼能得標？」郭正亮直言，不排除只是「借人頭」投標，背後可能另有具實力的公司操作，但因關係或其他因素，轉由他人出面競標。

郭正亮也警告國防部，「國防部小心了啦」，若試圖掩護此類案件，最終「一定會中箭」，因為該案不僅涉及國防部，更牽動龐大的國防預算，容易讓外界質疑國防採購亂象叢生。他指出，隨著國防預算大幅增加、採購項目暴增，相關特權與灰色空間勢必同步擴大。

郭正亮呼籲，國民黨立委應深入調查此案，因軍備、軍械相關採購案數量龐大，「這一案只是整個炸開來的開始」，未來恐怕還會有更多類似爭議案件陸續浮上檯面。

【看原文連結】