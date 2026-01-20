未過期起司棒驚見不明黑點 女星玉兔憂兒誤食

起司棒上有黑點。（圖／翻攝自Instagram＠bellayutu）





女星玉兔分享，她拆封美式賣場購買的起司棒時，驚見上面有不明黑點，呼籲家長在給孩子食用前，務必再次檢查，即使在有效期限內也可能存在風險。

藝人玉兔：「不知道這個是發霉還是怎麼樣，我有點嚇歪，因為一直以來，我對他們家是蠻信任的。」

藝人玉兔拿起手中這條起司棒，皺起眉頭，因為上方這一點黑黑的斑點，讓她猶豫不敢吞下肚。

藝人玉兔：「我們還想說，它是有出芝麻口味還是怎麼樣，然後我想說不是啊，它是鑲進去的，因為一開始我們想說，是不是自己手髒沾到。」

玉兔升格二寶媽後，經常分享育兒日常，這回她透露，為了替孩子補充鈣質，都會買起司棒作為零食，沒想到卻疑似買到瑕疵品。

她坦言當下相當驚嚇，還好孩子還不會自行拆包裝，否則恐怕已經直接吃下肚，也在影片中反覆叮嚀，家長千萬不要因為是常買商品就掉以輕心。



