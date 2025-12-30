未道歉！民眾黨下午將提告賴清德 黃國昌轟小孬孬

民眾黨團總召黃國昌預告，在將於下午兩點由律師前往台北地方法院正式提告總統賴清德。（圖片來源／民眾黨團）

針對總統賴清德批評在野黨聯盟擁抱習近平一事，民眾黨團總召黃國昌今（30）日預告，在未限時一日道歉下，將於下午兩點由律師前往台北地方法院正式提告。

賴清德在接受三立「話時代人物」專訪時指稱，在野黨聯盟公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平的談話，讓民眾黨跳腳，並在昨日限時24小時內澄清道歉。

黃國昌強調，賴清德在總統府在背後繼續散播謠言不道歉，一邊喊團結，另一邊卻抹紅民眾黨讚揚普丁、習近平，詆毀在野黨。

黃國昌痛批，賴清德已經變成「小孬孬」，只敢龜縮在總統府跟綠媒背後，民眾黨將在下午2點將前往法院提告，讓賴總統到法院說清楚、講明白。

民眾黨發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱將在委任律師陪同下，到台北地院前往民事法庭遞狀，提出民事訴訟求償。

請賴管好自家立委，最不務正業就是民進黨

黃國昌指出，總統府發言人回應更稱「請在野黨立委回立院幹實事」，請總統看清楚有多少民進黨跳票的法案，都是由在野黨實現；例如上禮拜五民眾黨團堅持《青年基本法》一定要三讀，結果民進黨立院黨團代表還在協商現場稱「民進黨委員要跑選舉，高鐵來不及」。

黃國昌也公開請賴清德「管好自家立委，不要只想落跑去選舉」。他 以去年立法院表決《財劃法》為例，就是有4位民進黨立委不知道跑去哪，民進黨才輸掉表決，賴總統竟有臉叫在野黨回立院幹正事？「最不務正業的就是民進黨，堂堂國家元首如此胡言亂語，實為國家不幸、人民悲哀。」

黃國昌表示，請賴清德看一下立法歷程，一直都是民進黨政府拖延讓勞保政府最終給付責任入法，一拖就是4個會期，許多重要人事案也都被行政部會拖延。

他強調，如果依照沒有被綠色大法官宣告違憲的《中選會組織法》第3條規定，行政院今年8月2日就該送出中選會委員提名名單，但行政院推諉塞責、藉口一堆。

中選會名單遲到卓榮泰說謊，國民黨是否徵召李四川表尊重

黃國昌並稱，9月行政院發言人李慧芝稱「立法院開議」就送，結果卻沒送；10月、11月行政院長卓榮泰一路說謊、跳票，到12月才終於送交名單。而民眾黨團將依照以往程序，發問卷給所有被提名人，如果亂填或不如期送回問卷，將影響黨團對其投票意向。

立委張啓楷強調，希望民進黨不要重演封殺大法官被提名人劉靜怡的事件，只因為游盈隆曾批評沈伯洋、曹興誠等人，就又搞封殺。

此外，有關國民黨主席鄭麗文說徵召李四川選新北市長一事，黃國昌回應稱，國民黨要徵召李四川還是協調或民調，都是國民黨黨內民主程序，他都尊重。

黃國昌補充說，一如過去所言，先談政見、願景、理念，再談選舉人選，等待共同政見完成後，才會進入縣市長整合具體時程規劃階段，將本於最大誠意、最好方式、推出最強候選人、給市民最強地方治理。

