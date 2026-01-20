未達寒流等級！這3天最冷仍可下探6度 2千公尺高山有望飄雪
受到輻射冷卻影響，截至20日清晨4點52分，本島縣市平地的最低氣溫為台東東河鄉11.1度，各地區平地最低約11至14度，隨強冷空氣逐漸南下，預估21日至23日清晨為本波冷氣團最冷時段，北部及東半部屬濕冷型態，中南部多雲時晴；氣象專家指出，21日、22日2000公尺左右高山飄雪機率高，提醒應做好保暖工作。
這3天最冷！專家：雖未達「寒流」等級，濕冷型態仍有6度低溫機率
強冷空氣逐漸南下、氣溫驟降，20日各地區氣溫包括北部15降至10度、中部11至22度、南部13至25度、東部11至23度；氣象專家吳德榮指出，21日至23日因冷空氣盤據，為此波最冷時段，其中北台灣濕冷，北部、東半部有局部雨，中南部為多雲時晴，白天偏涼、早晚冷，應留意溫差。
而21日至23日3天，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，台北測站≦12度機率高，雖符合「強烈大陸冷氣團」，不過低溫遠不如上波強冷空氣，未達寒流標準；氣象專家賈新興也提醒，21日深夜至22日清晨，台北氣象站有機會出現11.8至11.2度低溫機率，竹苗以南空曠區域則有6至8度低溫機率，仍不可大意。
南北、東西部2樣情 這天起各地晴朗穩定
20日起北台、東半部濕冷、中南部乾冷，天氣型態差異大，吳德榮表示，待24至27日冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適、各地晴朗穩定，惟夜間「輻射冷卻」作用，日夜溫差大；至27日晚間至29日將再迎另一波冷空氣。
2000公尺山區就可期待降雪發生！
至於本波天氣型態有無降雪機率，21日至23日清晨，桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，如合歡山、雪山等「有降雪發生機率」，2000公尺左右山區，如太平山因處臨界條件，冰霰、霧淞之固態降水機率高，仍可期待飄雪情形。
今年首個輕颱「洛鞍」消散中！對台無影響
而本月15日14時發展為今年首位輕度颱風的「洛鞍」，經紅外線色調強化雲圖顯示，於20日晨4點多結構呈現高低層分離，氣象署指出，目前於菲律賓東方海面大迴轉，強度逐漸減弱、結構消散，對台灣無影響。
