「未達寒流」輻射冷卻照樣冷！ 入夜恐再探10度

放眼望去，太平山莊成了銀白世界。（圖／東森新聞）





本來說好這波冷空氣是寒流等級，但從臺北測站來看，昨天（8日）、今天（9日）最低溫10.7度，臨門一腳，只差0.3度就達標。但這波強烈大陸冷氣團，仍然是入冬最強一波，大家都在問，什麼時候能撥雲見日，氣溫回升？氣象署也給出了答案，就在大家準備放春節連假週五（13日）這天。

放眼望去，太平山莊成了銀白世界，儘管不是雪是霧淞，這如同走進仙境的感覺，還是讓遊客們超滿足。遊客：「樹上的雪跟冰超漂亮的，非常漂亮。」

從氣象署資料來看，宜蘭太平山今日最低溫出現在清晨1點，來到-2.7度，但可惜環境水氣減少，由濕轉乾，最終仍等不到雪。

這波冷空氣是入冬最強，但從認定冷空氣強度的臺北測站來看，不論昨天還是今天，最低溫都沒有低於10.4度。簡單來說，所謂的寒流並沒有達標。

但從7日起受到冷氣團，加上輻射冷卻效應影響，其實北中南都有個位數的低溫，包括新北富貴角出現最低溫7.5度，中部雲林古坑6度，而南部台南白河則是下探8.4度。

雖然冷空氣從今起會逐漸減弱，但受輻射冷卻影響，明天（10日）清晨不排除還有機會出現10度低溫，且週三（11日）還有東北季風南下，北台灣冷冷的天還會持續幾天。

氣象署預報員曾昭誠：「今天晚上到明天清晨，溫度仍然是比較偏低，可能都是在15度左右，部分地區可能還是會接近到10度。」

目前預估小年夜前後有機會撥雲見日，氣溫回升，想要大掃除、洗衣、曬被可以好好把握，但在這之前，別忘記日夜溫差大，仍得留意身體變化。

