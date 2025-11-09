未遵守SOP！台中犁記女員工3手指斷 勞工局開罰

台中知名的百年餅店「犁記餅店」近日發生一起工安意外，造成一名30歲女員工的左手三根手指重傷。對此。台中市勞工局表示，派員檢查後，初步認定該店違反職業安全衛生法，將處以3萬到30萬元罰鍰，並啟動個案管理服務。

台中知名的百年餅店「犁記餅店」近日發生一起工安意外，造成一名30歲女員工的左手三根手指重傷。（圖／翻攝自Google Maps）

事發在8日上午9時許，該名員工在操作餡料攪拌機時，因未依規定使用推擠棒，直接以手操作，結果手指不慎被機器捲入，導致食指、中指及無名指的骨頭碎裂及肌肉撕裂。消防局於9時59分接獲報案，迅速派遣救護人員到場，並使用破壞器材將機具拆卸，將受傷女員工送往醫院進行緊急手術。根據「犁記餅店」的調查，該名員工在進行分料作業時，未遵循標準作業程序（SOP），導致此次事故發生。

台中市勞工局在檢查後初步認定該店違反職業安全衛生法，將對其處以3萬至30萬元的罰鍰，並啟動個案管理服務，以防止類似事件再次發生。該局表示，雇主需對器械設備進行定期檢查與維護，確保勞工的安全。

