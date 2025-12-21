未邀鄭麗文！從政50週年席開172桌 王金平：柯志恩才代表國民黨

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

在政壇耕耘逾五十載的立法院前院長王金平，今（21）日中午於高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場共襄盛舉。王金平受訪時稱，因為柯志恩才代表國民黨，所以今天沒有邀請國民黨主席鄭麗文。





王金平受訪時表示，半世紀匆匆過去了，回首也覺得不虛50年來的付出，他們也為國家制定很多相關的法律、制度，然後解決很多國家的問題，因此這一生應該還算是過的豐富，希望大家為了國家政局安定和諧，以及兩岸和平共同向前努力。

關於4位民進黨高雄市長擬參選人許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺是否有在受邀名單中，王金平則說，「他們各自努力，最後一定有一位會被推選為他們的候（參）選人（出線），我沒有邀請，但是他們來的話，我們都很歡迎」。

談及憲法法庭5名大法官對藍白《憲訴法》修正案做出違憲裁決一事，王金平強調，這是見仁見智（的事），今天他不談這個。

他強調，今天最重要第一就是感恩國民黨，因為沒有國民黨，就沒有今天的王金平，也沒有當時的「王委員」，所以特邀柯志恩代表國民黨，秘書長李乾龍也會來，反而是沒邀請鄭主席，「因為柯志恩才是代表國民黨」。

王金平說，今天不但邀請柯委員來參加，而且會致詞；而今日發表談話的除了籌備會主委外，還有陳市長、柯委員以及他本人，其他就沒人再講話了，很單純，所有程序都的安排都非常確定了。







