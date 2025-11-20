未配合解職 內政部要監院查處3都

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華（左）、南投縣前議員史雪燕（右），20日陳述自己的想法。（姚志平攝）

全台共計5名陸配村里長未依《國籍法》規定於就職之日起1年內放棄其他國籍，內政部要求各地區公所依法解職，但新北市、台北市、桃園市等4位里長至今仍未被解職。內政部20日表示，行政機關應作為不作為，怠忽職權，已於5月14日將3縣市政府函送監察院查處。監院表示，已函詢相關機關，回覆內容已轉請內政及族群委員會處理。

內政部昨指出，5名未依法放棄國籍的陸配村里長所屬公所為花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所。除花蓮縣富里鄉公所已將學田村長鄧萬華解職外，其餘4名陸配尚未被解職。

廣告 廣告

內政部次長吳堂安表示，擔任公職，當然對中華民國負有忠誠義務，在實際訴願案例裡也談及，若一個人同時擁有中華民國跟其他國家國籍，就會有忠誠義務衝突。再者，《國籍法》20條清楚規定，就職日1年內就要取得喪失外國籍的證明文件，「在法律上沒有模糊及解釋空間」。

吳堂安強調，不會因為對方是陸配就給予不同待遇，變成中華民國國民後，就要恪遵中華民國的法律，「若窮盡一切辦法沒有辦法取得證明，並不是中華民國的問題」，是當事人要回去跟母國要求，否則地方政府跟公所須依照規定解職。

民政司副司長簡鈺珒指出，內政部多次催促，地方公所仍怠於解職，加上直轄市政府也未盡到指揮、監督職責，依法將相關公所、直轄市政府函送監院查處。

戶政司長陳永智補充，民國112年5月24日行政院函示，指中國大陸人民不具我國國籍非屬我國國民，所以在取得台灣人民身分後，既然已轉換成我國國民，擔任公職就應該遵守《國籍法》規定。

雙北、桃園市府昨都表示，尊重內政部做法，已向監院釋疑，也持續和法務局整理疑義，強調國籍法、兩岸人民關係條例，在雙重國籍問題上仍有許多疑義，內政部、陸委會應提供更清楚說明，以利在兼顧法律規定及當事人權益上妥適處理。

陸委會副主委梁文傑昨日回答媒體詢問，內政部祭出《國籍法》是否會造成陸配參政權實質上已是「死亡狀態」，他表示，目前很可能就是這樣的結果。

國民黨北市議員李明賢指出，內政部此舉是標準政治鬥爭、淪執政黨附隨組織，鬥爭陸配後又鬥爭在野。問題在於依憲法及兩岸條例，到底要如何放棄中國大陸國籍，內政部可否解釋清楚？