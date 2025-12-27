未開大燈遭警攔查 南港酒駕男酒測值超標移送偵辦

▲員警發現其身上散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對駕駛實施酒測。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府警察局南港分局日前晚間攔查一未開大燈行駛之自小客車，發現駕駛渾身酒氣，對其實施酒測，酒測值高達0.50MG/L，全案訊後依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

員警於當日18時許見一自小客車未開啟大燈行駛，顯有危害道路行駛安全之虞，遂將其攔停。經駕駛降下車窗，員警發現其身上散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對駕駛實施酒測，酒測值竟高達0.50MG/L。經警方調查發現，男子當日14時許飲用保力達B完畢後，就在原地休息，原以為休息時間已足夠，便起身開車返家，沒想到一上路就因為沒開啟大燈遭警方查獲酒駕公危，全案訊後將駕駛依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，民眾如有飲酒，請找「指定駕駛」或「搭乘計程車」，警方將針對易發生酒後駕車或酒後肇事之地區、路段與時段，加強取締，以防制酒後駕車交通事故發生，維護民眾生命財產安全。