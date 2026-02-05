未開大燈開車竄逃 警查獲依托咪酯煙彈等兩毒品逮4人

cnews204260205a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市苓雅警分局員警，今（5）日清晨3時8分左右，巡經轄內中華四路與三多四路口，發現1輛自小客車未開大燈，警組隨即上前盤查。苓雅警分局表示，但25歲林姓女駕駛，突然加速逃逸。員警尾隨至苓雅一路與文橫二路口，上前攔查圍捕。當場查扣第二級毒品依托咪酯煙彈、安非他命等。訊後，4人都依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，今晨攔獲的轎車上，有林姓女駕駛，37歲許姓男子、29歲魏姓女子、29歲吳姓男子等。警組分別自林女身上查扣第二級毒品依托咪酯煙彈1顆、安非他命吸食器1組等；自許姓男子身上，查扣第二級毒品安非他命1包；自魏姓女子身上，查扣依托咪酯煙彈3顆；而自吳姓男子身上，則查扣依托咪酯煙彈1顆等。

苓雅警分局表示，林姓女駕駛逃逸過程，疑有多項交通違規。員警已舉發未依規定使用燈光1件、危險駕車1件、闖紅燈2件及拒檢逃逸1件，並依刑法公共危險罪嫌，將她移送高雄地方檢察署偵辦。

苓雅警分局呼籲，毒品危害重大，害人害己。警方將持續加強毒品查緝，以淨社會治安。

照片來源：高雄市警方提供

