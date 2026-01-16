未開大燈露餡！工人毒駕拒檢加速逃 北市警破窗搜出喪屍煙彈

記者楊忠翰／台北報導

北市王男毒駕遭攔查加速逃逸，警方攔停車輛後仍拒不下車。（圖／翻攝畫面）

台北市1名46歲王姓男子，16日凌晨駕車高速行駛，卻違規未開大燈，警員騎車上前攔查，王男被截停後拒不下車，警方只好破窗逮人，當場查獲喪屍煙彈，遂將王男帶回派出所偵訊，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦，並向上追查毒品來源。

萬華分局表示，今天凌晨3時許，西門町派出所警員巡邏行經西園路及長沙街口時，瞥見1部轎車未開大燈高速行駛，隨即上前示警要求停車，但王姓駕駛反而加速往環河南路方向逃逸，還一路闖紅燈危險駕駛，警方發動攔截圍捕，最後在環河北路及民生西路口攔停車輛。

孰料，王男依舊不願下車受檢，警員為了防止駕駛繼續逃逸，引發交通安全顧慮，遂決定擊破駕駛座車窗，並依公共危險現行犯逮捕王男，警方執行附帶搜索後發現，車內藏放第二級毒品喪屍煙彈。

警方調查，王男擁有毒品前科，平時在建築工地打工，警方對他進行毒品唾液快篩，呈現依托咪酯陽性反應，遂依法開單告發並扣車，全案訊後將王男依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦，並向上溯源追查毒品來源。

北市王男毒駕遭攔停拒下車，警方破窗搜出喪屍煙彈。（圖／翻攝畫面）

