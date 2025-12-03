未開收據A走良民證百元申辦費！ 新店2警調職法辦

新店分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





不少民眾在求職、移民申請、留學時都需要申請良民證（警察刑事紀錄證明書），警局時常有大批民眾洽公申辦良民證，如今新北市政府警察局新店分局卻傳出，防治組2名承辦良民證業務的警員，利用職務之便，A走民眾前來申辦良民證所需的1百元費用，全案直到今年10月間，新北市警局進行自檢稽核相關業務，發現申辦良民證的件數與實際收到的款項、收據不符，擴大追查這才東窗事發，確切私吞金額仍在追查中，全案也已移送台北地檢署偵辦中。

據悉，「良民證」正式名稱為警察刑事紀錄證明書，如今不少民眾求職、移民申請、留學都需申請良民證作為證明，如保全、計程車司機、教保人員、外送員等職業都需提供良民證備查；部分國家也會要求出具良民證，做為評估是否同意其留學、移民；民眾如要申辦良民證，可備妥身分證明文件、1百元申辦費用到各地警察局、分局辦理，另外也可透過網路申請郵寄申請、超商等多元管道申辦良民證。

沒想到，如今卻傳出新店分局防治組2名負責承辦良民證業務的警員，利用職務之便，未給予申辦民眾收據，並A走申辦良民證所需的1百元費用，直到今年10月26日，新北市警局進行自檢稽核業務時，發現新店分局上交的良民證收據份數與收取金額對不上，進一步追查後這才曝光，目前仍在追查確切私吞金額當中，警方也已於上（11）月6日主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

新店警方指出，目前已將2承辦該業務的外事警員改調行政警察，並調至警備隊靜候調查，後續也將視甄審結果，從嚴追究相關人員行政及考監責任，針對警員違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦，毋枉毋縱」立場，以維警譽。

