未陪同母就診! 家屬沒掛號闖診間嗆醫"缺錢"

南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄報導

一名女子高齡88歲的母親，在高雄一家醫院看診，因女子當天沒有陪同，在居服員的轉述下，隔日趁主治醫師看診時間，想進去詢問病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑似嗆醫師"缺錢"，導致醫師氣得衝出診間，兩人還因此發生口角。

未陪同老母就診隔日想問病況 女子沒做「這件事」闖診間還嗆醫生

女子來醫院詢問母親病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑嗆醫師"缺錢"，醫師氣得衝出診間，爆發口角。（圖／民視新聞）

醫師vs.家屬：「沒有掛號，妳就在那邊吵，我告妳妨礙醫療執行罪喔。」醫師氣得衝出診間，拿著手機反蒐證。醫師vs.家屬：「妳說什麼我缺錢，才要妳掛號，沒有掛號我怎麼去解釋病情。」原來女子想了解母親病情，卻沒有掛號，遭到拒絕，雙方在診間吵了起來。醫師vs.家屬：「妳媽媽來看病妳從來不來，昨天的門診妳今天跑來說要問病情，妳有沒有搞錯啊，是你跟我的居服人員這樣說的，我沒這樣講，那叫我的居服人員來作證，來對質。」女子88歲的母親，11月5號到醫院看診，居服員轉述，請家屬親自來了解病情，女子隔天前往醫院，說護士建議她可以趁門診時間詢問看看，但醫師以沒掛號拒絕，女子疑似嗆醫師"缺錢"，雙方爆發激烈口角。

女子來醫院詢問母親病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑嗆醫師"缺錢"，醫師氣得衝出診間，爆發口角。（圖／民視新聞）

民眾：「比較無理取鬧啦，病又不是很嚴重，妳可以照程序來，妳這樣大家都像這樣，大家都不用掛號了，因為這是規定跟制度，大家都是這樣做。」民眾：「基本常識嘛，她幹嘛插隊，她看幾號對呀，像妳沒有買車票上車，妳沒有掛號看誰。」針對此事，院方不願多作回應，僅表示當事醫師將針對此事提告，女子關心母親病況情有可原，但沒掛號就衝進診間確實造成醫師以及其他病患不便，如今更可能對簿公堂，恐怕日後的醫病關係，會變得更緊張。

