未雨綢繆！ 石門水庫今進行人工增雨作業

【記者張沛森／桃園報導】儘管石門水庫截至今天（31日）上午9時水位244.01公尺（距離滿水位約1公尺），蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9%，水情尚佳。但因已進入枯水期中段，且自2月上旬1期稻作即將開灌，為長期供水穩定，北區水資源分署在石門水庫進行人工增雨作業。

北區水資源分署表示，今天上午9時經專業人工增雨團隊評估後，認為石門水庫具人工增雨條件，為增加集水區降雨量，於是在石門水庫霞雲進行人工增雨，施放地面焰劑2支。距離上次去年7月15日實施人工增雨，已經間隔199天。

