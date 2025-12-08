晨光似乎才探進病房，他已佇立床前。

「出車禍了，在醫院，打電話說一聲，你不用急著來。」我當時這麼說，可是隔日一早他還是來了。總是比我急。探看、詢問，臨走還留下一張小卡，殷切叮囑：「強制險理賠，我知道你現在沒心思管，之後了解一下，有理賠金放身邊比較安心。」其實，關鍵時刻，他常是我的「安心」。

他曾是我的「未雨綢繆」。許多人都能隨口說出這成語，卻不一定清楚「綢繆」的意思，原指纏縛，引申為修補、使之堅固。典故出自《詩經》的〈鴟鴞〉，說母鳥趁著雨未下，剝除桑根皮修補鳥巢，有事先防備之意。可我想啊，風雨來襲若能安然無恙，除了防患未然的意識，還得幸運地尋得極好的桑根皮，一種柔韌而深情的庇護。

剛開始工作那幾年，身體健康，日子順遂，卻突然起意檢視家中保單，於是透過朋友介紹認識了他。初見就被他的專業折服，當場決定將得補強的醫療險全數交託。「再加意外險，有必要嗎？」只對這提議有遲疑，畢竟我上班多待在辦公室，哪來意外風險？不過，人與人一旦建立信任，溝通就容易，加上保費不高，最終我仍點頭接受。

之後，他卻有如line上的虛擬人物般存在，少有噓寒問暖。我一度懷疑，有事找得到他嗎？畢竟關於保險員的傳聞太多……直到某次手腕扭傷，我傳訊息給他。沒想到回應迅速，就像潛藏海面下的鯨豚忽然探出頭，令人驚喜。之後又有幾次往來，他的效率始終如一。

我曾以為，保險就是一只合約，是用來抵禦未知風險的工具。但車禍後有了更深的體悟，有些保障來自文件，有些，卻源於人。那份基於信任加保的意外險，的確幫上大忙。但我開刀前，妹妹也是與時常進出醫院的他商量，才決定了手術使用的醫材。在我因故想轉院，難以抉擇時，也是想到他的分析力及長年接觸個案的經驗，去電商量後才安心決斷。

一出院，他立即趕來辦理理賠，還主動為我講解不屬於服務範圍的強制險內容。他給，只是覺得我需要。我也才知道，兩年內若有急救、診療、接送及看護等支出，不必透過肇事者，就能向其投保公司申請理賠……。一念間選對了保險業務員，真如鳥兒尋得一棵質地上乘的桑樹，每片桑根皮，都讓安居成為可能。

沒想到的是，能遇見的好桑樹竟不只一株。

養傷期間，我致電肇事者的保險公司詢問強制險理賠細節，作為後續收集單據、評估醫療費及打官司參考。幸運地，客服解說專業卻易懂，讓我更清楚權益，例如，即使由家人照顧，也能申請看護費，交通補助亦可依據就醫紀錄請領。

每一個理解，都可能轉換為實質補償，而優秀的客服讓理解成為可能。當下，我由衷敬佩這些日復一日應答著類似問題的工作者，那分耐心與細心，於他們或許是職場日常，但對新手求助者而言，卻如暗夜惡浪中突現了繩梯，牽繫起希望。

意外發生五個月後，決定先申請一次強制險理賠，讓自己在調解會前更能掌握狀況。前往保險公司那日卻十分焦慮，擔心被刁難，也憂心資料缺漏無法一次辦妥。因為對身心皆損的我來說，每多一次外出都是折磨。

沒想到，迎接我的卻是一張誠摯笑臉。「妳準備的資料很完整，沒什麼問題。」負責的客服專員溫柔且有耐心，甚至答應提供更詳細的理賠細項給我。沒預期如此順利，被善待的感動如潮水忽而湧至，讓緊壓心頭的大石轟然崩落。堅強破了防，眼淚竟潰堤般流淌。

我想說「謝謝」，竟說成一段無法停止的傾訴……他沒打斷也沒逃開，靜靜聽，如一株沉穩大樹接住空氣裡的浮躁與不安。只在我停頓時輕聲說：「我去拿面紙給妳，別哭。」

回來後，他坐下聽我說完話，又為我加油打氣，瞬間充飽我撐回家的氣力。那分真誠，是藏在制度與職責下的柔光，成了我所獲得最珍貴的強制險理賠。

巧合的是，我的保險業務員所屬公司，竟與我申請強制險的公司相同。這緣分，讓我從此看到那家公司的logo，總不自覺微笑。那歡喜，是肯定自己的努力綢繆，也為我曾遇見的他與她——如桑根皮般，穩穩護我於風雨飄搖時。