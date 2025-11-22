「未顯示號碼」自稱NCC官員是詐騙！NCC：絕不會主動致電
[Newtalk新聞] 電話響起卻顯示「未顯示號碼」，接起後對方竟自稱是NCC官員，指控名下門號違規甚至遭冒用，要求配合調查？小心這是詐騙陷阱。國家通訊傳播委員會(NCC)嚴正澄清，官方絕不會主動致電民眾，若接獲此類電話要求監管財產或轉接檢警，切勿上當，應立即掛斷並撥打165查證。
近來許多人接到這類恐嚇性來電，詐騙集團鎖定民眾對公權力的恐懼，設下層層圈套。NCC分析，這類假冒公務機關的騙術有三大特徵：首先是來電顯示刻意隱藏號碼；其次，對方在通話中明確自稱是NCC人員；最後則是以嚴肅口吻通知受話者，聲稱其名下申辦的門號遭到檢舉，或是涉及違規操作，藉此引發民眾恐慌心理。
根據過往受害案例顯示，歹徒話術不僅止於警告，還會進一步上演「假檢警」戲碼。一旦民眾誤信身分遭冒用，對方隨即將電話轉接給冒牌律師或警察，並以案件偵辦為由，要求加入LINE帳號配合「資產監管」，甚至勒索高額的「物證費」與「保證金」。這類手段往往造成受害者數百萬元的財產損失，民眾務必提高警覺。
面對層出不窮的冒名詐欺，NCC再次強調官方立場，絕對不會透過電話直接聯繫個別民眾處理公務。只要接到自稱NCC人員，且來電顯示為隱藏號碼，百分之百就是詐騙。民眾若對通話內容有任何疑慮，切勿聽從指示匯款或提供個資，應直接撥打165反詐騙專線進行確認，以免落入陷阱。
