未驗收就亂開挖棒球場？新竹市府嚴正駁斥
[NOWnews今日新聞] 新竹市立棒球場斥資12億元重建，但2022年7月22日迎來改建後第一場中職賽事就爆出許多安全問題，2天賽事就造成3名球員受傷後停用至今。針對近期新竹棒球場工程許多傳聞，新竹市府今（12）日表示，在啟動覆土移除與改善工程前，統包商曾向法院申請保全證據近一年，致使棒球場相關覆土移除與改善工程無法進行。保全證據期間，市府均配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除，由此可見，「拖延阻礙棒球場改善方從來不是市府」，且市府亦已繳納裁判費向統包商提起民事求償。
新竹市府發言人楊寶楨表示，工程自111年7月份起全面停工後，即針對球場排水系統、土壤級配與結構展開全面檢討，期間召開多次工作會議，並於112年8月份之會議中，要求統包商針對球場覆土載重與設計計算提出完整報告。會議紀錄中亦明確指出，覆土疑似超出結構設計載重，需由統包商提出經審查覈可之結構計算書，以確認符合建築及結構安全相關規範。然而，統包商始終無法提交有效且經審認的資料，也不配合進場移除超載覆土。
楊寶楨指出，鑑於統包商在限期內仍無法說明球場結構之安全性，市府依據工程契約規定，於去(113)年3月1日依約解除球場部分工程契約。解約後，球場（覆土區域）工程已不再屬於統包商負責之範圍，市府依法負責後續處置，並計畫以新招標方式由其他廠商進場移除超載覆土，先行減輕重量以達結構安全。然此作業過程中，統包商以「結構仍待鑑定」為由，向法院聲請保全證據，致使覆土移除工程遭到延宕。
新竹市府進一步說明，在保全證據期間，統包商委託台灣省結構技師公會進行鑑定。最終於今(114)年2月出具之鑑定報告中，確認鑑定標的物棒球場之地下室頂版在目前球場之實際覆土情況下，其斷面並「未達到我國混凝土結構設計規範所可確保之安全程度」。該結果印證市府原先對結構評估之疑慮正確無誤，基於公共安全考量，且保全證據已消滅，市府隨即進場執行超載覆土移除作業。
針對有錯假言論指出市府未驗收卻開挖球場，楊寶楨嚴正駁斥，球場（覆土區域）部分因統包商始終無法提交有效且經審認之資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭市府解除部分契約，所有行動均依法行政、合乎程序，絕非任意開挖或破壞。
新竹市府嚴正聲明，日前桃園地方法院所審理的案件，係統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。市府僅針對與統包商之間的統包契約負責監督及履約審查，歷來均要求依照法定程序提交結構安全、排水改善及相關設計圖說。統包商多次拖延、未能配合補正，才導致改善計畫延宕。
此外，有網路錯假消息稱市府對統包商所提損害賠償訴訟未繳納裁判費，新竹市府嚴正駁斥，已於今年8月22日依規繳納完成，並無漏繳裁判費或拖延之情事。
新竹市府重申，棒球場改善工程的每一項決策皆以「安全無虞、依法行政」為原則。統包商未履行契約義務、延誤改善進度，市府依法解約並主動排除安全風險，正是負責任的作為。對於部分特定民代、網路上針對新竹棒球場工程出現眾多錯假言論，市府深感遺憾，呼籲各界回歸事實與法律依據，勿傳播錯誤訊息，混淆公眾視聽。
