末代武士幽靈 終究迎來寂寞

日本首相高市早苗一席話，引爆中日歷史情愁，緊張關係到了臨界點，然而日本最新民調卻給了高分，高市早苗以極右姿態挑動紅線，短暫喚醒日本末代武士幽靈，但是在政治洪流與國際現實之下，終究會迎來寂寞。

憑著悲情主義崛起的政客，都有顯著共同點，日本走過失落的30年，經濟低迷不振，社會人心苦悶，年輕族群看不到未來，這也是高市早苗高舉民粹牌子，能夠抓住日本底層民心的關鍵，然而這一條青絲般脆弱的扶欄，禁不起現實考驗，尤其高市早苗的政治生命，隨時可能化作一縷輕煙。

高市早苗的激情言論，除了一般認為是其意識形態的本質，背後仍不免令人懷疑，有美國慣常的暗黑支撐，高市早苗在G20的形象，除了意料之中的無法和李強互動，也在各國領袖群像中顯得突兀卻有些寂寞，當選首相和與川普互嗨的意氣風發，換成一張略顯焦慮和憔悴的顏容。

全球局勢和地緣政治是個江湖，高市早苗喚醒日本末代武士幽靈，操之過急又誤判時機，首先必須熬過日本內部政治的段考，日本政閥是長期與社會脫節的陳腐結構，高市早苗能突圍而出，也是派系妥協的產物，所謂高民意未必能轉換成政治籌碼，浮躁的政壇小白兔，隨時可能蹦落險坑，消失在茫茫政海。

日本末代武士幽靈能被挑起，存在長期壓抑的苦悶情緒底質，對照烏克蘭當初被澤倫斯基煽動的愛國情操，與台灣所謂青鳥的狹隘視野，都存在可怕的特質，就是不願理解其他層面的盲從，烏克蘭人民已經從戰火與死亡清醒，澤倫斯基帶給烏克蘭的只剩羞辱，高市早苗帶給日本的是什麼，相信無情的現實衝擊，會直接擺在日本人民眼前，王毅的最後警告有其深沉歷史含量，軍演或抵制都只是手段，日本戰後世代的末代武士幽靈，其實更是隨時會變臉的碎片，烏克蘭人民已經苦嘗惡果，日本人民很快會發現迎來寂寞的不只是高市早苗。

民粹激情是恐怖的情緒炸藥，台灣沒必要也不能效尤末代武士幽靈，主政者更不應該急著蹭在太陽旗陰影下，甚至比高市早苗更躁進，當前台灣最大的危機，是美國無止盡的掏空需索，不論資助菲律賓或聲援日本，台灣是被美國綁架的錨鏈，何況川普容不得台灣兀自冒出水面，更別說和高市早苗站在同一列，甚或脫隊演出。

末代武士幽靈還會在日本飄蕩一陣子，直到影武者興味索然，想要換齣戲，那時日本恐怕寂寞到只剩颱風，南韓總統李在明希望訪中會習，日本在整體東北亞局勢將更顯孤寂，更遑論意外挑起的琉球未定論，加上俄羅斯和朝鮮虎視眈眈，日本的存亡危機不在台灣有事，而是日本自己有事。

高市早苗喚醒末代武士幽靈，終究將迎來寂寞，賴清德大啖日本料理之餘，能否深思……。（作者為資深媒體人）