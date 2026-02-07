《末代皇帝》女星迎60大壽 鄔君梅首認「導演尪病逝」

知名華語影星鄔君梅和外國丈夫Oscar Luis Costo。（圖／翻攝自微博）





知名華語影星鄔君梅在1987年憑藉演出《末代皇帝》皇妃文繡一角而享譽全球，至今依舊頻繁現身螢光幕的她，在本月5日接受訪問時後，首度證實老公Oscar Luis Costo已經離世的消息。

鄔君梅在生日當天，以問答方式寫出了近況和如何慶祝生日，透露並沒有大辦，僅僅是為自己寫詩、製作生日賀卡，並回應了好友們的祝福，十分的愜意度過。

不過在宣傳電影《丹鳳眼》時候，其中一題寫道「聽說這是在您丈夫病逝後您拍攝的第一部美國好萊塢獨立電影，能描述一下您拍攝時候的心境？」她也沒有否認，側面證實了Oscar Luis Costo離世的消息。

鄔君梅和Oscar Luis Costo在1993年因拍攝的電影《消失的女兒》而相戀，並於1996年結婚，婚姻30年時間，如今鄔君梅低調證實已經喪偶，也讓不少粉絲震驚。



