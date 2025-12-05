《末代皇帝》演員辭世！享壽75歲 好萊塢40年亞裔反派專業戶

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

好萊塢美籍日裔男星田川洋行（Cary-HiroyukiTagawa）今（5）日傳出因中風併發症辭世，享壽75歲。他演出橫跨150多部作品，包含《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》、《藝伎回憶錄》等知名電影，被影迷封為「好萊塢最強反派臉」。

根據《Deadline》報導，田川洋行於美國時間12月4日清晨在加州聖塔芭芭拉病逝，家屬已向媒體證實消息。他因在經典電玩改編電影《魔宮帝國》中飾演邪惡巫師「尚宗」走紅，之後又在《鐵拳》真人版電影詮釋三島平八，反派形象深植人心。

田川洋行1987年參演貝托魯奇執導的奧斯卡外語片《末代皇帝》，開啟了他長達40多年的好萊塢生涯。其後陸續出演《珍珠港》、《決戰猩球》、《47浪人》等多部大片，也在片中展現深厚武術底子，成為影壇獨具辨識度的演員。驟逝消息傳出後，許多影迷紛紛表達不捨與追思。

