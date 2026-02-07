《末代皇帝》鄔君梅近況曝光 證實導演丈夫病逝

《末代皇帝》女星鄔君梅5日適逢60歲生日，首度透露丈夫奧斯卡·科斯托（Oscar Korsco）已因病離世的消息。取自微博



《末代皇帝》女星鄔君梅5日適逢60歲生日，寫下一問一答格式的微博貼文，分享自己的慶生方式，也首度透露丈夫奧斯卡·科斯托（Oscar Korsco）已因病離世的消息。

奧斯卡·科斯托（Oscar Korsco）為美國資深製片人兼導演，兩人因《消失的女兒》，鄔君梅接演該戲，導演正是奧斯卡，兩人交往後於1996年結婚。

鄔君梅（Vivian Wu）本月5日過60歲生日，6日她轉發一則受訪的文字稿，對方問她過生日的心情，她覺得今天和每一天都一樣，唯一的不同是過了那天後填資料時，年齡那格不再是5開頭，而是6。

至於有無準備禮物？她說：「自己給自己寫了首詩、給自己寫了張生日卡，再一一回覆了所有遠方朋友們為我慶生的信息。接著我會在自己的小花園裡種植為春天準備的花草」。

對方再問：「聽說這是在您丈夫病逝後您拍攝的第一部美國好萊塢獨立電影，能描述一下您拍攝時候的心境？」鄔君梅默認表示：「記得我十六歲剛出道演戲的時候，導演說我是一張白紙，當時我很急迫想要品嚐人生喜怒哀樂......今天我六十了， 我可以回答導演，我覺得我可以算成人了」。

鄔君梅美籍華裔女演員1986年因出演義大利名導貝托魯奇執導的奧斯卡得獎電影《末代皇帝》，飾演皇妃「文繡」一角而嶄露頭角，並成為首位獲得義大利大衛獎最佳女配角提名的亞洲演員。她也曾獲美國《People》雜誌評選為「全球50位最美人物」。代表作品包含《宋家皇朝》、《建國大業》，她飾演「宋美齡」一角。

