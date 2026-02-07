《末代皇帝》鄔君梅60歲大壽曝悲報 證實導演夫逝世享壽72歲
【緯來新聞網】曾出演《末代皇帝》、《如懿傳》的國際影星鄔君梅（Vivian Wu）日前在社群平台低調宣布，其丈夫、美籍導演奧斯卡·科斯托（Oscar Costo）已病逝。消息公布之際，正值鄔君梅迎來60歲生日，引發外界關注與追憶。
《末代皇帝》鄔君梅證實丈夫過世。（圖／翻攝微博）
鄔君梅以一則書寫詩文與園藝的生日貼文首度對外透露喪夫消息，並未舉辦慶生活動。她在回應友人祝福時表示，選擇以寫詩、寫卡片及栽種花草來度過這一天，象徵進入人生「花甲之年」的轉變，也為失去摯愛的心情留白。
鄔君梅與奧斯卡·科斯托的感情始於1990年代合作電影《消失的女兒》，兩人於1996年在上海舉行婚禮，至今近30年婚姻被譽為影壇典範。科斯托曾以影集與電影導演聞名，兩人不僅是生活伴侶，也是創作夥伴。
奧斯卡·科斯托離世後，鄔君梅接演的第一部作品為好萊塢獨立電影《丹鳳眼 Slanted》，該片榮獲2025年西美電影節最佳影片獎，成為她職業生涯的代表作之一。她曾在社群發文回憶，16歲出道時如白紙一張，如今步入60歲坦言「可以算是成人了」。
