白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％
曾因準確預測2008年全球金融危機，並長期對經濟持悲觀論而聲名大噪的經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini），如今在最新經濟展望中，似乎轉變為看多的「繁榮博士」。他認為，1場由人工智慧（AI）等技術進步引發的「寒武紀大爆發」（Cambrian explosion），可能推動美國潛在經濟成長率在2030年前達到4％，並在不到1/4個世紀內攀升至最高10％。
魯比尼將人工智慧視為經濟增長的長期驅動力而非泡沫，並表示這類「寒武紀大爆發」的影響力將超越西亞的石油危機及其他短期逆風因素。他也強調，美國與中國是全球2大創新領導者，2國都將從中受益。
據《南華早報》報導，魯比尼13日在香港舉行的第4屆「格林威治經濟論壇」（Greenwich Economic Forum，GEF）上表示：「無論地緣政治、氣候變遷或民粹主義如何發展，這個基本敘事都將成為未來10至20年的主要驅動力，並對整體世界帶來正面影響。」
他補充，包括人工智慧、半導體、人形機器人以及太空探索等15項技術，共同構成了1場「我們在人類歷史上從未見過的未來新技術的寒武紀大爆發。」
在科技推動下，目前約為2％至3％的美國潛在年經濟成長率，預計將在本世紀末前升至4％。魯比尼認為，這一數字可能在2040年達到6％，並在2050年進一步升至10％。他還指出，除了美國之外，「這一創新浪潮的另一個主要受益者將是中國。」
儘管他承認存在地緣政治衝突、石油衝擊以及人口老化等逆風因素，但魯比尼指出，這些因素對經濟的拖累，大約僅為技術進步所帶來推動力的1/4，「我認為，從中長期來看，技術最終會佔據主導地位，但我們在短期內若做出許多愚蠢的決策，仍可能造成相當大的損害。」
上述魯比尼的預測發表於美國總統川普（Donald Trump）宣布將對伊朗展開海上封鎖行動後的隔天。該行動將波及全球最重要能源運輸要道之一的「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）。此舉可能加劇全球能源危機，並在5月的川習會前，使華盛頓與北京的關係更加複雜。
在論壇上，魯比尼還回憶起他曾在演講中開過的玩笑：即使由「米老鼠」擔任總統，也無法改變美國私營部門的強大活力與科技創新的動能，而這些因素將確保美國經濟持續成長，不論白宮由誰入主。
看更多 CTWANT 文章
香燈腳亂象！街道、農田驚見大量紙碗、垃圾 志工氣炸：每年宣導也沒用
新人2週全妝變素顏！她嘆「工作毀了精緻女孩」 網：寧願多睡一點
不旅遊會死1／機票搶購潮業者喊別急！可觀望下半年 「這招」還能撿便宜
其他人也在看
狄志為鬆口離開TVBS心聲 放下15年資歷：不是帶著不滿
TVBS近期因一波波裁員引發外界關注，尤其傳出資深主播也在名單內，日前已證實吳安琪將離開主播台，讓不少人為其心疼和感慨。對此，曾在TVBS任職10多年的資深媒體人狄志為，日前也回憶在前東家的時光，並曬出26年舊照自嘲：「當時的我怎麼這麼胖？」
《BBC》宣布2年內將砍2000人 節省10%開支
[NOWNEWS今日新聞]隨著AI浪潮來襲、閱聽者習慣快速轉變，全球媒體業彷彿邁入寒冬，《英國廣播公司》（BBC）當地時間週三證實，計劃在未來2年內裁員2000人，以節省年度開支的10%，約5億英鎊。...
李貞秀靠通告月入45萬？他揭「真實行情」：2週賺不夠買Dior外套
中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。隨後，她陸續參加各大政論節目，網紅Cheap推估，李貞秀月入45萬。四叉貓則揭露真實價碼，直呼兩週的通告費，還不夠買李貞秀身上穿的那件17萬Dior外套。
福利贏台積電？他憑1能力進「這間科技大廠」分紅上看1500萬
財經中心／巫旻璇報導隨著人工智慧（AI）產業持續升溫，全球科技業薪資與福利水準同步攀升，不只台灣掀起投入科技產業的熱潮，也吸引各國人才積極卡位。南韓半導體大廠SK海力士近日因一名20多歲員工的分享再度成為焦點，加上外界預估明年員工平均分紅上看7億韓元（約新台幣1500萬元），引發高度關注。
鄭麗文訪中用基金會補助 國民黨挨批太難看
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文4／10會見中國領導人習近平，定調「和平之旅」，然而，《鏡報》今（16）日指出，這趟訪中行竟是由台灣民主基金會政黨補助款買單！值得注意的是，台灣民主基金會早在...
Q2薪情2》中東戰憂通膨！企業信心摔13季新低 加薪不如首季
全球地緣政治衝突再起，造成能源價格波動，導致「輸入型通膨」壓力疑慮仍在。根據yes123求職網最新調查，企業對第二季景氣展望明顯轉趨保守，資方淨樂觀比例不僅低於去年同期，也創下13季以來新低；勞方淨樂觀度則續為負值，顯示勞資對前景仍偏謹慎。在薪酬規劃上，僅約12%企業計畫全面調薪，多數以績效加薪與獎金分紅為主。
前美國財長葉倫示警中美脫鉤風險！強調「美元無可取代」
據《南華早報》的報導，先後在歐巴馬和拜登政府時期擔任聯準會主席和財長的葉倫，15日在香港出席滙豐全球投資峰會（HSBC Global Investment Summit）時發表了上述言論。她指出，中國對出口作為經濟成長動力的依賴，並因此對世界其他地區形成大量貿易順差，已經與先進經濟體產...
旅遊3種錢花了＝浪費！億萬富豪更愛2件事：保值又實在
旅行時，為了將整趟旅程留下美好記憶，許多人喜歡在當地購買紀念小物，不過億萬富翁、特許金融分析師指出，度假時有3項物品絕對不會購買，否則純屬浪費錢。
筆電拉貨強 五大ODM廠出貨報喜
筆電受惠3月拉貨強勁，帶動五大ODM廠商第一季出貨報喜，摩根士丹利證券認為，繼首季出貨端出強勁表現，第二季動能仍未見衰退，惟站在第一季的相對高基期之上，第二季季增率可能只剩3％，低於過去15年平均約9個百分點。
川普稱中東戰事將收尾！美股多收漲 標普、納指齊創歷史新高
即時中心／綜合報導美國總統川普暗示美伊或將再度舉行談判，戰事可能接近尾聲，投資人抱持樂觀情緒，美股週三（15日）漲跌互見。終場道瓊工業指數下跌72.27點、0.15％，收在48,463.725點；標普五百上漲0.80％，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1.59％，齊創歷史新高；費城半導體指數走揚0.16％。另台指期夜盤上漲241點、漲幅0.65％，收在37,226點。
3月EPS攻3元創高！「散熱廠」獲利暴增246% AI需求爆發未來5年營運翻倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導熱交換器供應商高力（8996）昨（10）日公布3月獲利成果，稅後純益2.74億元，年成長246.75%，EPS達2.95元，皆寫新高紀錄，股...
黃金狂震「專家掀牌1時機」恐飆破1萬！外媒揭曝震撼走勢
財經中心／綜合報導全球金融市場震盪加劇，黃金再度成為投資人關注焦點。2025年金價大幅上漲64%，加上中東戰火延燒、油價劇烈波動及全球股市起伏，使避險需求持續升溫。外媒分析指出，影響金價走勢的關鍵包括通貨膨脹、地緣政治風險及經濟不確定性，在市場對經濟前景仍存疑慮的情況下，黃金價格波動幅度也明顯擴大，專家更預估，若高通膨與貨幣貶值壓力持續，金價未來仍有上行空間，甚至可能在2030年前挑戰每盎司7000美元至1萬美元的區間。
川普要跟習近平抱抱 學者提醒台灣注意這點
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）15日在自家平台發文，聲稱中國「已經同意不再向伊朗運送武器」，北京還對荷姆茲海峽保持開放感到非常高興，習近平主席會在他不久後赴中國訪問時...
川普揚言撤換聯準會主席鮑爾 任期屆滿前權力角力升溫
美國總統川普表示，如果聯準會主席鮑爾在下個月任期屆滿後還不自行離任，他「不得不開除他」，雙方衝突持續升高。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，川普在接受專訪時表態，強調如果鮑爾繼續留任
中國爛尾樓遍地「要幫台灣年輕人買房」矢板明夫：邏輯根本說不通
[Newtalk新聞] 中共在國民黨主席鄭麗文訪中後宣布10項惠台措施，中國國台辦發言人陳斌華15日上午在例行記者會上表示，未來要協助台灣整建老舊房屋，幫助年輕人取得住宅。對此，資深媒體人矢板明夫直言：「這種話，聽起來好像是在關心民生，但放在今天中國的現實背景下，只讓人覺得諷刺。」 矢板明夫發文寫道：「中國自己的房地產問題至今沒有解決。大型建商違約、爛尾樓遍地，無數購房者付了貸款卻拿不到房子，甚至因此陷入經濟和家庭危機。各地抗爭時有所聞，年輕人背著房貸、看不到未來，已經是公開的社會問題。在這樣的情況下，卻對台灣開出『幫助年輕人買房』的支票，邏輯根本說不通。」 矢板明夫指出：「如果真有能力，為什麼不先救自己的人民？對內束手無策，對外大談幫助，這種偽善，擺明了就是政治操作。再看鄭麗文訪問北京之後，這種說法更像是配套釋放的『利多』。目的很清楚，就是用民生議題影響台灣社會，製造對中國的依賴與幻想。但現實很明白，如果台灣被統一，台灣年輕人的處境不會更好，只會更差。」 矢板明夫續指：「今天中國年輕人面對的高房價、高負債與低保障，台灣人一樣要承受，甚至更沒有發聲與選擇的空間。到那個時候，不只是買不起
老了沒錢有夠慘！地獄級扶養比倒數計時 486先生親揭「自救暗號」
知名網紅486先生示警，台灣人口負成長恐致2065年僅剩1200萬人，未來5年將消失一板橋人口。面對勞保年金改革困境與2比1扶養比地獄，他怒斥政治惡鬥為智障思維，強調經濟崩潰下無人能倖免。486先生呼籲大眾效法新加坡強制儲蓄，啟動「自救計畫」，具體建議配置低保費、高保障的定期壽險，並趁早長期投資如中華電信等權值股，強調「年輕的自己養老的自己」，嚴防老後淪為後代負擔。
畢旅變調！劍湖山飯店爆食物中毒 逾20學生送急診
桃園某國中畢業旅行在劍湖山飯店發生食物中毒疑慮。據劍湖山回應，今日有學生在飯店餐廳用餐後出現身體不適症狀，已緊急送往醫院救治。 這起事件發生在畢旅的第3天，學生們進食後不久即出現疑似食物中毒的症狀。
李貞秀暴走撕民眾黨！唐綺陽早預言「不演的火牡羊」 網驚：國師有夠準
前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格後火力全開大上政論節目，不但將砲口對上現任黨主席黃國昌批評他「偽君子」、「一派胡言」，也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦。對此，就有網友發現，被稱作「國師」的唐綺陽早在9日就預告「繫好安全帶，不演的火牡羊要來囉」，而如今大爆走的李貞秀就是牡羊座，讓眾人驚呼「有夠準」。
快刷存摺！勞保局17項給付今日起發到月底 逾200萬人可領
4月進入下旬，根據勞保局行事曆顯示，今（16）日至月底將陸續發放17筆款項，包括老農津貼、勞保年金以及國民年金等各項給付，其中最多人領的勞保年金則將於4月29日入帳，符合資格的民眾記得查閱帳戶，確認是否收到款項。
營收狂增96%卻遭外資重砍！「國家隊」尬上了搶進1.2萬張 猛砸27億金援「這4檔記憶體」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（15）日開高走高，終場收在36722.14點，再創收盤歷史新高，勁揚426.02點，漲幅1.17%，成交量為9834.7億元。根據「玩...