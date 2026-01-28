末日時鐘又加快！85秒步向毀滅

氣候變遷、全球各地衝突升溫，象徵人類距離自我毀滅的末日時鐘，一口氣被調快4秒，非營利組織《原子科學家公報》宣布，人類距離象徵毀滅的午夜，只剩下85秒，科學家點名將地球推入危險邊緣的原因，包含人類對環境的破壞越演越烈、多國之間的核武軍備競賽走向失控，還有俄烏戰爭、印巴邊境衝突以及朝鮮半島的局勢等等，值得注意的是，科學家點名AI，警告可能會被濫用，並協助製造生物威脅。

原子科學家公報主席暨執行長 貝爾：「我們面臨的來自核武，氣候變遷和顛覆性技術風險都在增加，每一秒都至關重要，我們時間緊迫，這是一個殘酷的現實，但這就是我們的現實。」

非營利組織《原子科學家公報》認定，人類在應對生存風險方面進展不足。宣布將末日時鐘向前撥快，比2025年的設定再推前4秒，距離象徵毀滅的午夜，只剩85秒。

原子科學家公報科學與安全委員會主席 霍爾茲：「半個多世紀以來，首次出現沒有任何力量，能夠阻止一場失控的核軍備競賽。」

科學家警告，AI 在缺乏監管下若被導入軍事系統，恐遭濫用並助長假訊息與生物威脅，同時全球衝突升溫，包括俄烏戰爭、美國與以色列對伊朗的空襲行動，印度與巴基斯坦的邊境衝突和朝鮮半島局勢等，加上氣候變遷風險加劇，世界安全面臨多重挑戰。

原子科學家公報科學與安全委員會主席 霍爾茲：「環境破壞不僅沒有好轉反而越演越烈，大氣中的二氧化碳濃度，和全球海平面均已達到歷史最高水平，乾旱、火災、洪水和風暴持續加劇，且越來越難預測，情況只會越演越烈。」

《原子科學家公報》於 1947 年冷戰時期設立「末日時鐘」，最初指針停在距離午夜7分鐘，象徵人類與自我毀滅之間的距離。這次是4年來，第3度將指針推向午夜，使全球正站在歷史上最接近象徵世界終結的末日時刻。

