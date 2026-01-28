末日時鐘撥快4秒！史上最接近｢午夜時刻｣ 中國對台威脅是關鍵之一

中國舉辦「九三閱兵」，大量展示解放軍的新型武器。 圖：翻攝自 騰訊網 劍哥的思政課

[Newtalk新聞] 全球局勢持續緊張之際，原子科學家將象徵世界毀滅進程的「末日時鐘」（Doomsday Clock）撥快4秒，距午夜剩85秒，是史上最接近午夜的時刻。包括核子大國俄羅斯侵犯烏克蘭、中國對台軍事威脅、美國總統川普（Donald Trump）12個月前重返白宮以來的強硬行徑以及對於人工智慧（AI）的擔憂等都是關鍵因素。

根據路透社報導，總部位於美國芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）在1947年、即二戰後的冷戰緊張局勢中設立末日時鐘，藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多快。「原子科學家公報」近日將末日時鐘向前撥快4秒，目前距離象徵「毀滅點」的午夜僅剩下85秒。

「原子科學家公報」執行長、核子政策專家貝爾（Alexandra Bell）告訴路透社：「末日鐘關注的是全球風險，我們正目睹全球領導力失靈。無論是哪一國政府，轉向新帝國主義以及採取歐威爾式的統治手段，只會讓末日鐘更加接近午夜。」此次也是過去4年來，科學家第3度將末日鐘朝午夜調快。

貝爾指出：「就核風險而言，2025年沒有任何趨勢是朝正確方向發展的。長期存在的外交架構正承受巨大壓力甚至面臨瓦解；核爆試驗的威脅捲土重來；核擴散問題日益嚴重。此外，還有3場軍事行動在核武陰影及其相關升級威脅下進行的。使用核武的風險之高，已到了令人難以承受且無法接受的地步。」

貝爾點名全球危機，烏俄戰爭、美國與以色列轟炸伊朗、印度與巴基斯坦的邊境衝突、朝鮮半島局勢與中國對台威脅，貝爾強調，美俄中和其他主要國家變得越來越咄咄逼人，民族主義情緒也越來越高漲，這種「贏者全拿」的大國競爭破壞國際合作潛力，而國際合作正是減少核戰、氣候變遷、生物技術濫用、潛在的AI相關危害和其他末日危險風險最需要的。

美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月提議，美俄雙方可再延長一年，遵守條約規定的核彈頭部署上限，即各方部署核彈頭不得超過1550枚。川普尚未正式回應，西方安全分析人士對是否應接受普丁的提議意見分歧。

川普去年10月下令美軍重啟暫停超過30年的核武試驗程序。除了北韓最近一次於2017年進行測試外，全球已超過1/4個世紀沒有任何核武大國進行過核爆試驗。曾任美國國務院軍控、嚇阻與穩定局勢局（Bureau of Arms Control, Deterrence and Stability）高層官員的貝爾警告，中國持續擴張核武庫，如果全面恢復此類核試驗，受益最大的將是中國。

