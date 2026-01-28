「末日時鐘」撥快僅剩85秒 設立以來最接近午夜

原子科學家公報主席暨執行長貝爾表示，「人類在應對威脅我們所有人的存在性風險方面，尚未取得足夠進展，因此我們將末日時鐘往前撥。我們面臨到核武、氣候變遷與破壞性技術風險都在日益加劇，每秒鐘都至關重要，我們正在耗盡時間，距離午夜僅剩85秒。」

這是總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報的象徵性隱喻，若時間走到午夜12時，就表示人類文明已走到末端，而2026年這剩下85秒的時間點，是有史以來人類最接近滅亡的時間，去（2025）年是89秒。

原子科學家公報科學與安全委員會主席霍爾茲表示，「對環境的破壞有增無減，大氣中的二氧化碳濃度和全球海平面都已達到歷史新高，乾旱、火災、洪水和風暴持續加劇，且愈來愈難以預測，AI人工智慧也正極大化地助長假的跟錯誤的訊息傳播。然而我們卻沒有致力於制定人工智慧安全的國際標準，而是一頭栽進AI軍備競賽。」

原子科學家公報於1947年，也就是二戰後的冷戰緊張局勢中創立末日時鐘，藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。冷戰結束時，末日時鐘曾離午夜最遠達17分鐘。公報指出，如果國家領導人與各國共同努力應對存在性風險，時鐘就能向後撥。

