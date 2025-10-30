末日武器問世！普丁宣布「海神」核魚雷測試成功 能引發毀滅性放射海嘯

俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷模擬圖。路透社



俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期接連進行核武測試，繼26日宣布成功試射「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈後，普丁29日再透露俄國在前一天成功試射了「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷，這項武器能引發大規模放射性海嘯，對沿海地區造成毀滅性影響，被稱作「末日武器」。

美國總統川普（Donald Trump）22日宣布取消原本將在布達佩斯與普丁舉行的「雙普會」，稱不願「浪費時間」舉行沒有進展的會談，接著並對俄羅斯兩家石油龍頭實施制裁，美俄兩國關係面臨破裂。

外媒分析，在美國近期對俄國採取更強硬政策的背景下，普丁接連進行核武測試，包含21日的「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，以及22日的核武發射演習。軍事專家認為，俄方近日動作頻頻是為展示其核武力量，目的是向西方國家表明對俄烏戰爭問題決不屈服的立場。

普丁29日前往莫斯科一家醫院探視因俄烏戰爭受傷的俄軍士兵，在與士兵們共進茶點時透露，核動力超級魚雷「海神」日前首次成功從潛艦發射，並啟動其核動力裝置，完成測試。他還強調，這款武器無法被攔截，是獨一無二的存在。

俄媒指出，「海神」是一款長20公尺、重達100噸的武器，搭載200萬噸級核彈頭，並由液態金屬冷卻反應爐驅動，其射程達1萬公里，速度約每小時185公里，屬於核魚雷與無人載具的混合型武器，能引發大規模放射性海嘯，對沿海地區造成毀滅性影響。

軍武專家警告，「海神」被視為一種新型末日武器，讓人擔憂其破壞了既有的核威懾原則，可能改變未來核武規則，引發國際社會對安全穩定的憂慮。分析指出，普丁接連測試「海燕」、「海神」等核武，再度凸顯俄羅斯在全球核武競賽中的態度，尤其針對美國退出《反彈道飛彈條約》並建立防禦系統的回應。

