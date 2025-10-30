末日武器問世！普丁宣布「海神」核魚雷測試成功 能引發毀滅性放射海嘯
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期接連進行核武測試，繼26日宣布成功試射「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈後，普丁29日再透露俄國在前一天成功試射了「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷，這項武器能引發大規模放射性海嘯，對沿海地區造成毀滅性影響，被稱作「末日武器」。
美國總統川普（Donald Trump）22日宣布取消原本將在布達佩斯與普丁舉行的「雙普會」，稱不願「浪費時間」舉行沒有進展的會談，接著並對俄羅斯兩家石油龍頭實施制裁，美俄兩國關係面臨破裂。
外媒分析，在美國近期對俄國採取更強硬政策的背景下，普丁接連進行核武測試，包含21日的「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，以及22日的核武發射演習。軍事專家認為，俄方近日動作頻頻是為展示其核武力量，目的是向西方國家表明對俄烏戰爭問題決不屈服的立場。
普丁29日前往莫斯科一家醫院探視因俄烏戰爭受傷的俄軍士兵，在與士兵們共進茶點時透露，核動力超級魚雷「海神」日前首次成功從潛艦發射，並啟動其核動力裝置，完成測試。他還強調，這款武器無法被攔截，是獨一無二的存在。
俄媒指出，「海神」是一款長20公尺、重達100噸的武器，搭載200萬噸級核彈頭，並由液態金屬冷卻反應爐驅動，其射程達1萬公里，速度約每小時185公里，屬於核魚雷與無人載具的混合型武器，能引發大規模放射性海嘯，對沿海地區造成毀滅性影響。
軍武專家警告，「海神」被視為一種新型末日武器，讓人擔憂其破壞了既有的核威懾原則，可能改變未來核武規則，引發國際社會對安全穩定的憂慮。分析指出，普丁接連測試「海燕」、「海神」等核武，再度凸顯俄羅斯在全球核武競賽中的態度，尤其針對美國退出《反彈道飛彈條約》並建立防禦系統的回應。
更多太報報導
習近平抵釜山與川普會談 場外反中與反美示威交鋒
愛丁堡台灣留學生遭圍毆 警方：3名青少年遭起訴
荷蘭大選極右派領袖意外失勢 「只會反對不會治理」考驗歐洲民粹政黨
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線 郭正亮讚人事布局「明快」
國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。中天新聞網 ・ 1 天前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 19 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 3 小時前
沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平
沈伯洋說，這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正台灣人沒在怕的。」放言 Fount Media ・ 1 天前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 1 天前
搧他耳光被判賠錢、拘役 羅智強再拱：唯一支持邱議瑩選高雄市長
民進黨立委邱議瑩去年在立院國會爆發朝野衝突時，拿紙扇摑國民黨立委羅智強耳光，遭台北地方法院判決她民事賠償20萬元；刑事判拘役10日，得易罰金，每日1000元，可上訴。對此，羅智強今早（28日）直言，這項判決反映了她是民進黨最適任選高雄市長的人選，因此「唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長」。中天新聞網 ・ 1 天前
挑戰謝龍介！陳以信宣布角逐台南市長 喊話「是來撥亂反正的」
國民黨前不分區立委陳以信上周宣布將爭取黨內提名參選台南市長，對決本屆獲徵召參選市長的謝龍介，引發黨內不同聲音，網友也湧現「別出來亂了」的聲浪，陳以信28日公布首支競選影片《相信未來篇》並同步出「AI副市長」政見，首度正面回應網友「我不是來亂的，是來撥亂反正的！」中時新聞網 ・ 1 天前
越走越近！普丁克宮接見北韓外長 討論深化俄、朝關係｜#鏡新聞
俄羅斯總統普丁和川普在烏俄戰爭議題上意見不合，原本規劃的「雙普會」因此取消。但昨天(10/27)普丁反而會見了北韓外交部長，顯示俄羅斯與北韓的軍事與政治關係越走越近，引起各界關注與擔憂。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
全球最老國家元首 92歲畢亞再度連任喀麥隆總統 預計掌權到百歲 民眾痛批受夠了
中非國家喀麥隆總統大選結果出爐，高齡92歲的現任總統畢亞（Paul Biya），以53.66%的得票率勝選，在掌權43年之際，繼續將總統生涯推升至第八任期，可再執政7年，可望掌權至近百歲。選舉結果10月27日由憲法法庭正式宣布。 然而，畢亞的連任在計票結果陸續出爐之際，多地民眾走上街頭，表達不滿；主要競選對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）住家門外更傳出槍響，據報導有兩人死亡。喀麥隆最大城市杜阿拉（Douala），反對派支持者在街道焚燒輪胎、推倒攤位，企圖封鎖道路，警方則回以催淚瓦斯，不少人表示已經「受夠畢亞」，國家需要改變。 畢亞是全球在位最久、年齡最大的領導人，自1982年以來一直統治著喀麥隆，並在2008年取消總統任期限制。其27歲的女兒布倫達（Brenda Biya）選前甚至在TikTok發布影片，呼籲選民不要投給她的父親。 根據「透明國際」（Transparency International）資料，畢亞政府被列為全球最腐敗的政權之一。擁有3000萬人口的喀麥隆，世界銀行資料指出，每人每日生活費不到5美元（約新台幣160元），人均GDP甚至比1986年經濟高峰時還要低。 路透表示，非洲是全球最年輕的地區，多數國家卻被一群最年長的領導人統治，喀麥隆平均年齡為19歲，也正在進行大選的象牙海岸平均年齡為18.3歲，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）為83歲，預估也會贏得第四任期。路透分析，這也引發年輕族群「Z世代」對改革與政府負責的強烈訴求。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 4 小時前
問題豬肉同車貨物流入13家業者 屏縣府預防性封存
（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司載運問題豬肉至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲通知，同車貨品疑流入屏東縣13家業者，多為冷凍生鮮及加熱微波食品，全數預防性封存。中央社 ・ 1 天前
川普訪日稱天皇「偉大」、首會高市早苗 簽署防衛與稀土礦產共同文件 東京街頭湧現抗議人潮
美國總統川普亞洲行第二站抵達日本，10月27日與日本天皇德仁會面，過程約30分鐘，氣氛融洽，雙方均表達希望強化關係的意願。離去時川普更稱天皇是「偉大的人（a great man）」。德仁2019年繼位時，川普就是首位會晤的外國領袖。 美日外交重頭戲於28日早上登場，新任首相高市早苗在迎賓館赤坂離宮迎接川普，會談後簽署共同文件，內容包括關稅談判的協議成果，以及確保稀土等關鍵礦物穩定供應的合作共識。 據日本媒體報導，此次會談美方可能要求日本提高防衛支出與分擔駐日美軍經費的比例。日本原訂於2027年度達成「國防支出占GDP2%」的目標，高市早苗預計將此時程提前至2025年度內完成。會談結束後，兩位領袖共進「工作午餐」，並搭乘美國總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），前往神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，視察美國核子航空母艦「喬治華盛頓號」，藉此展現堅實的日美同盟。 川普抵達東京時，市區湧現上百名抗議民眾，手持標語批評川普與高市，指責美日「企圖對中國發動戰爭」。 川普預計於29日離開日本前往南韓，展開國是訪問，並出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，屆時與中國國家主席習近平的會晤預料將成為全球焦點。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
開車視角深入加薩市區 戰火停歇後的破碎城市 廢墟瓦礫成重複街景
以色列與哈瑪斯的停火協議9月底生效，美聯社10月23日走訪加薩城，僅僅開車五分鐘，就能看到以色列如何將加薩幾乎摧毀殆盡，街景彷彿不斷重複，毀壞的建築、堆成小山的瓦礫，人們與車輛在灰色的世界中穿梭。 聯合國開發計劃署（UNDP）表示，加薩地區的瓦礫，足以建造13座埃及巨型金字塔，或是把紐約中央公園填滿，瓦礫堆還可高至12公尺。聯合國、歐盟等最新估算顯示，重建加薩將耗資7000億美元（約新台幣21.5兆元）。 這場為期兩年的戰爭，讓逾6.8萬巴勒斯坦人付出生命，另一方面，停火雖然持續，但雙方都指責破壞協議，以軍10月25日更表示對加薩中部「精準打擊」，攻擊聖戰組織成員，當地醫護稱至少4人受傷。而就協議中的以色列人質歸還進度，大多數已被釋放，但據信還有13具遺體掌握在哈瑪斯手中。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭 戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...匯流新聞網 ・ 19 小時前
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策
近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。奔騰思潮 ・ 3 小時前