末日求生！《天劫倒數2》傑瑞德巴特勒歐洲平原大遷徙 尋找乾淨水源重建地球

2020年《天劫倒數》中飾演蓋瑞提的傑瑞德巴特勒帶領一家歷經千辛萬苦抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到五年後苦難尚未終結。續集《天劫倒數2：大遷徙》中面對日益險峻的極端氣候環境，蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

導演雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh）透露，他始終將《天劫倒數》設定為兩部曲的形式呈現，希望故事能推進到物種滅絕事件之後，「講述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建地球的。」

這集續集的格局明顯擴大，預算也翻倍提升。沃表示：「我希望我們能擁有像《沙丘》那樣已經成型的IP，這樣我們就可以拍一部宏大的兩部曲。」

疫情期間推災難片導演自曝嚇壞：誰會看？

導演雷克羅曼沃回憶，前作《天劫倒數》在2020年12月新冠疫情最嚴重的時候上映。他當時心想：「誰會在災難期間去看災難片啊？」但他強調，《天劫倒數》是在疫情爆發前拍攝，當時對新冠病毒一無所知，沒想到電影最終仍取得了超過新台幣16億元的奇蹟票房。

《天劫倒數》中飾演蓋瑞提的傑瑞德巴特勒帶領一家歷經千辛萬苦抵達格陵蘭的避難所，5年後仍面臨新的生存考驗。車庫娛樂提供

雷克羅曼沃表示，第一集的結尾暗示世界各地的避難所都在為重返地面做準備，只是回歸後的世界將會截然不同，不僅是因為毀滅，更是因為地理環境本身已經改變了。「有趣的是，恐龍時代的滅絕事件導致大陸劃分發生變化，板塊運動也隨之改變，我們可以肆意地『破壞』這個世界，創造我們自己的烏托邦或反烏托邦。」

續集探討地下囚禁心理創傷：七歲小孩在水泥牆下成長會怎樣？

《天劫倒數2：大遷徙》也沒有略過倖存者長時間待在掩體裡對心理的影響。導演分享：「我們遵循科學，讓時間流逝。直到人們意識到被囚禁在地下多年，會對人的心理造成怎樣的影響？」

他指出，當倖存者被迫遷徙，試圖尋找新的生存之地時，這些創傷又會如何影響他們？「一個7、8歲的小男孩，現在13、4歲了，他的青少年時期除了水泥牆和地下之外一無所知，他的生活會是怎樣的？這些都是我們想要探討的問題。」《天劫倒數2：大遷徙》將於2026年1月9日全台上映。



