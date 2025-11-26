末日要來了？宗教領袖預言2025年底「彗星撞地球」 NASA發聲

國際中心／倪譽瑋報導

過去巴基斯坦宗教領袖聲稱將有「彗星撞地球」，但至今他本人已失蹤多年。（示意圖／翻攝自pixabay）

2000年時，巴基斯坦宗教領袖、神祕主義者夏希（Riaz Ahmed Gohar Shahi）出書預言，未來20至25年內會有彗星撞擊地球「那將是世界末日」。如今已是他「末日預言」的最後一年，部分民眾開始關注起相關議題；但不必過於擔心，美國太空總署（NASA）及多家天文機構均表示，在2026年到來前，並沒有會對地球構成威脅的太空物體來訪。

宗教領袖預言「彗星撞地球」：世界末日

根據外媒《每日郵報》報導，夏希是巴基斯坦宗教領袖，他創立多個宗教組織，並自稱是什葉派伊斯蘭教救世主、重返人間的耶穌，藉由各式宗教活動，宣揚他所提出的「神聖之愛」教義。夏希在2000年出版的著作《神的宗教》中，預言將會有一顆彗星在未來20至25年內撞地球「造成世界末日。」

夏希創立的「彌賽亞基金會國際」（Messiah Foundation International, MFI）追隨者說明，彗星是上帝對人類道德淪喪的懲罰，將會引發大規模地震、海嘯及社會崩潰。但夏希本人在2001年就突然失蹤，其追隨者堅信，他們的精神領袖仍然在世，只是隱居了。

2025末日預言是真的？NASA等天文機構駁斥

2025年底將至，這是夏希「彗星撞地球」可能期限的最後一年，其末日預言再次引發民眾關注。NASA與其他全球性天文機構均表示，未發現任何可能在2026年之前威脅地球的天體，曾被認為有高威脅性的小行星「阿波菲斯」（Apophis），已被NASA移出潛在威脅名單；而預計2025年12月19日最接近地球的彗星「3I/ATLAS」，其實和地球相距約2.7億公里。

此外，夏希在《神的宗教》中聲稱，末日彗星碎片已在2年前撞擊木星，但在該書出版以前，木星唯一一起重大撞擊事件發生在1994年，當時舒梅克－李維9號彗星（Shoemaker-Levy 9）受引力影響，分裂出多塊碎片撞上木星，雖有撞擊一事，但與他聲稱的時間不符。

