末日鐘倒數85秒最接近世界毀滅 核武風險與中國武嚇台灣成推力

總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報將「末日鐘」調整到比以往更接近午夜，原因包括美俄中的侵略行為、台海風險、核武控制體系的鬆弛、烏克蘭及中東衝突，以及AI等因素，使全球面臨災難風險。

距離末日更加靠近 哪些因素成主因？

路透社報導，原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）將末日鐘（Doomsday Clock）比去年設定的時間再往前撥快4秒，亦即距離象徵毀滅點的午夜僅剩85秒。該公報於1947年創建了末日鐘，當時正值二戰後的冷戰局勢，因此用意在提醒大眾，人類距離全球毀滅有多近。

科學家們對AI不受監管地融入軍事系統及其可能被濫用以製造生物威脅，以及AI在全球傳播虛假訊息的作用表示擔憂，並且氣候變遷仍帶來持續挑戰。

原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾（Alexandra Bell）告訴路透社：「當然，末日鐘關注的是全球風險，我們正目睹全球領導力失能。無論是哪一國政府，轉向新帝國主義以及採取歐威爾式的統治手段，只會讓末日鐘更快地指向午夜。」

這是過去4年中，科學家第3次將末日鐘調得更接近午夜。新帝國主義指的是現代國家或政府以新的方式追求帝國式擴張或控制，包括經濟、政治或軍事上的影響力，暗指這些國家傾向以強勢手段操控國際秩序，可能增加全球衝突風險。

而歐威爾式統治手段的概念來自英國作家歐威爾（George Orwell）的作品《1984》，指政府以高度監控、壓制自由、操控資訊和言論的方式治理，帶有極權或專制特徵。

全球核戰風險提高 強權擴張加劇緊張

貝爾表示：「就核子風險而言，2025年沒有任何朝向正向發展的趨勢。長期存在的外交框架正承受壓力或正在瓦解，爆炸性核試驗的威脅重現，核擴散的擔憂增加，而且有3項軍事行動在核武器及其相關升級威脅的陰影下進行。核武使用的風險過高，既無法長期承受，也完全不可接受。」

貝爾指出，俄羅斯持續在烏克蘭發動戰爭、美國與以色列對伊朗的轟炸、印度與巴基斯坦的邊境衝突、朝鮮半島局勢、中國對台灣的威脅，以及自美國總統川普去年1月重返白宮以來，西半球緊張局勢也有所升高。

美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普丁去年9月提議，雙方同意再延長一年，維持條約規定的核彈頭部署上限，即各方的核彈頭不得超過1,550枚。川普尚未正式回應此提議。西方安全分析家對是否接受普丁的提議意見不一。

貝爾指出：「俄羅斯、中國、美國和其他主要國家變得越來越具侵略性，民族主義情緒也越來越高漲」，他們這種「零和強權競爭」削弱了降低核戰風險、應對氣候變遷、防範生物技術濫用、潛在AI相關危害以及其他末日級災難所需的國際合作。

