「末日鐘」倒數又少4秒！川普、中俄與AI入列世界加速毀滅原因

2026年1月23日，美國原子科學家公報公布「末日鐘」倒數，距離象徵世界毀滅的「午夜」剩85秒。美聯社



還剩幾秒可逃？一個原子能科學家組織每年1月下旬公布世界毀滅倒數的「末日鐘」（Doomsday Clock）揭曉最新倒數，距離世界末日剩85秒，比去年快了4秒，原因包含「核武大國美、中、俄」的侵略行為、人工智慧（AI）可能失控的擔憂等。

路透社27日報導，據美國非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）公布最新的末日鐘倒數，今年距離象徵世界末日的「午夜」剩下85秒，比去年快了4秒。近4年來，除了2024年秒數不變，其他每一年的末日倒數都距離午夜越來越近。

科學家列出的原因，包含美中俄的侵略行為、核武擴張、AI帶來的資訊混亂和武器化等。原子科學家公報主席暨執行長貝爾（Alexandra Bell）指出，今年末日加速的主因，是全球領導力的失靈：「大國之中無論是哪個政府，只要轉向新帝國主義、採取歐威爾式的統治手段，都會讓末日鐘更加接近午夜」。

所謂歐威爾式的手段，是指英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）在其作品《1984》裡提出的「老大哥」統治手法，包含強力監控（即所謂「老大哥正在看著你」）、扭曲歷史、簡化文意，所以人民不再能批評政府，沒有「壞」（bad）、只有「不好」（ungood）。

若恢復核試爆，中國獲益最多

「末日鐘」倒數示警，是原子科學家公報在1947年開啟的行動，時值二戰後的冷戰，美俄在諜對諜當中競相發展核武，原子科學家以末日鐘警告人類距離毀滅世界有多近。

身為核武專家的貝爾指出，以核武風險來說，過去一年來沒有任何跡象顯示狀況好轉，核武條約都面臨壓力、處於崩潰邊緣，核試爆威脅再現、對核武擴散的擔憂上升。去年全球還有3場地緣衝突涉及核武國家，包含俄羅斯對烏克蘭的侵略、美國和以色列轟炸伊朗、印度和巴基斯坦的邊境衝突。

美俄之間僅剩的核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期，俄國總統普丁去年9月曾提議延長一年、限制雙方部署的核彈頭為1550枚，而美國總統川普對此提議尚未正式回應，倒是在去年10月下令重啟美國核試爆進度。全球最近一次核試爆是北韓於2017年進行，其他核武國家在近25年內都未進行過核試爆。

貝爾還提到，中國不斷擴大核武庫，一旦核武國家鬆綁核試爆，其實獲益最多的就是中國，而「中國對台灣的威脅」、朝鮮半島的對立局勢，也都是全球緊張加劇的原因。

川普顛覆秩序

世界加速毀滅的另一大原因是美國總統川普去年回歸白宮。川普回宮後，美國越來越強勢，派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、威脅其他中南美洲國家，還揚言併吞丹麥的自治領地格陵蘭，打著在北海航線對抗中俄的大旗，破壞美國與歐洲跨大西洋之間的安全合作。

美國的轉變，加上俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國對台灣的野心，貝爾指出，「俄、中、美和其他主流國家變得越來越咄咄逼人，民族主義情緒日漸高漲」，這種贏者全拿的大國競爭損害了國際間應對其他世界末日風險的合作能力。

科學家列出的其他世界末日風險，包含氣候變遷、生物技術濫用、AI帶來的危害。氣候變遷已經是老問題，隨著宣稱氣候變遷都是謊言的川普上任，減少石化燃料、碳排放的行動前景更悲觀；而AI不僅帶來更多假資訊，也可能融入軍事系統、或者被濫用於生物技術研發。

貝爾提到，川普在美國國內針對科學界、學術圈、公務員、新聞機構採取的打壓行動，都強化了末日威脅。

參與今年末日鐘倒數秒數公布大會的2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）也感嘆，科技發展使謊言散播的速度遠遠比真相還快，「那個宰制我們生活的科技，正置我們於一場資訊末日戰爭（Armageddon，出自聖經啟示錄）之中，從社群媒體到生成式AI，沒有一個是以事實為本。各位的聊天機器人，其實只不過是一台全看機率吐內容的機器」。

