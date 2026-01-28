「末日鐘」再撥快創紀錄！ 科學家：陸對台威脅、核武與AI風險齊升

末日鐘距離午夜倒數85秒。（圖／路透社）

象徵人類距離自我毀滅風險的「末日鐘」再度被向前撥動。原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）27日宣布，末日鐘已調整至距離午夜僅剩85秒，創下史上最接近午夜的位置，較前一年再提前4秒。專家警告，核武衝突風險升高、AI（人工智慧）未受控發展，以及全球領導力失靈，正將世界推向危險邊緣。

根據《路透社》報導，非營利組織「原子科學家公報」總部位於美國芝加哥，於1947年冷戰初期創立末日鐘，目的在提醒大眾人類距離自我毀滅有多近。該組織指出，俄羅斯、中國大陸與美國等核武國家的強硬行為，核武管制機制逐步瓦解，加上烏克蘭戰爭與中東衝突持續，已使全球安全情勢惡化。此外，人工智慧快速被整合進軍事系統，卻缺乏有效規範，可能被濫用於生物武器研發，甚至加劇假訊息在全球流竄，成為新的重大風險來源。

原子科學家公報總裁兼執行長、核政策專家貝爾（Alexandra Bell）表示，末日鐘反映的是整體全球風險，而當前最嚴重的問題在於「全球性的領導力失敗」。她指出，無論是哪個政府，若轉向新帝國主義或高壓式治理，只會進一步推升人類滅亡的可能性。

事實上，這是近四年來，科學家第三度將末日鐘向午夜調近。貝爾直言，從核風險角度來看，2025年並未出現任何正向發展，既有的外交與軍備管制架構正承受空前壓力，甚至瀕臨崩解，核擴散疑慮持續升高，且多起軍事行動皆在核武陰影下進行，升高誤判與衝突升級風險。

她並點名多個地區情勢，包括俄羅斯持續入侵烏克蘭、美國與以色列對伊朗發動空襲，以及印度與巴基斯坦的邊境衝突；亞洲方面，朝鮮半島局勢緊張，中國對台灣的威脅亦持續升高。此外，自美國總統川普（Donald Trump）重返白宮一年以來，西半球整體緊張情勢也明顯加劇。

在核武管制方面，美俄間最後一項核武限制協議「新削減戰略武器條約」（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾提議，雙方可再延長一年遵守條約限制，但川普尚未正式回應，西方安全專家對是否接受該提議看法分歧。

此外，川普2025年10月已下令美軍重啟核武試爆相關程序，這將終結長達30多年的暫停狀態。除北韓於2017年進行核試外，全球其他核武國家已超過25年未進行爆炸式核試驗。貝爾警告，若全面恢復核試爆，最可能從中獲利的國家將是正積極擴張核武庫的中國。

