「末日鐘」剩85秒 台灣被列入全球風險熱點

▲象徵人類距離自我毀滅程度的「末日鐘」（Doomsday Clock），撥至午夜前85秒，比去年撥快了4秒。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 象徵人類距離自我毀滅程度的「末日鐘」（Doomsday Clock），撥至史上最接近午夜的時刻。科學家指出三大原因，包括美、中、俄三大核武強權的侵略行為帶來的核戰風險、烏克蘭與中東的衝突等地緣衝突與人工智慧（AI）科技失序，皆是推升全球災難風險的主因。其中台灣也被直接點名，成為評估全球風險的重要一環。

根據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，總部位於芝加哥的非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）的原子科學家27日時，將「末日鐘」設定在象徵理論上的毀滅點的午夜前85秒，比去年撥快了4秒，創下歷史新高，也是近4年來第3度把末日鐘往前調。

廣告 廣告

領導力失效與核武威脅

公報總裁暨執行長、核政策專家貝爾（Alexandra Bell）表示：「末日鐘反映的是全球風險，而我們看到的是全球領導力的失敗。無論是哪個政府，轉向新帝國主義與奧威爾式（Orwellian）的治理手段，只會將時鐘推向午夜。」

貝爾指出，2025年核武風險沒有一絲好轉。長期存在的外交架構承受巨大壓力或正在崩解，爆炸性核試的威脅再現，擴散疑慮升高，且有三場軍事行動是在核武陰影與升高衝突風險之下進行。核武使用的風險已高到「無法持續、也無法接受」。

戰火與地緣政治緊張

科學家對「在核武陰影與升級威脅下進行的軍事行動」深感憂慮。貝爾指出，俄羅斯持續對烏克蘭的戰爭、美國與以色列對伊朗的轟炸，以及印度與巴基斯坦之間的邊境衝突；她也提到亞洲地區的緊張局勢，包括朝鮮半島與中國對台灣的威脅，顯示區域衝突已成為牽動全球風險的重要變數。

此外，自美國總統川普重返白宮以來派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、威脅拉美國家，甚至討論併吞格陵蘭，西半球的緊張局勢也明顯升高。

AI 隱憂與「資訊末日」

科學家指出，AI若在缺乏規範的情況下被納入軍事體系，恐加速誤判與衝突，不僅可能被濫用來協助製造生物威脅，也在全球範圍內放大錯誤資訊與假訊息的傳播，進一步削弱各國應對核武、氣候變遷與生物風險的能力。

貝爾強調，俄、中、美等大國日益增長的侵略性與民族主義，導致「贏家全拿的大國競爭」，削弱了應對核戰、氣候變遷、生物技術誤用與AI風險所需的國際合作。

《原子科學家公報》由愛因斯坦與奧本海默等人於1945年創立，並於1947年冷戰初期設立此鐘，旨在警告世人人類離毀滅世界有多近。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普盟友再+1！阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 考慮棄中重回台灣懷抱

被川普點名拖延！韓國面臨關稅壓力 2月審議《對美投資特別法》

不只林肯號？川普爆料：一支「美麗的艦隊」正華麗航向伊朗