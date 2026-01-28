「末日鐘」只剩85秒，史上最短！台灣受中國威脅、AI核武隱憂上榜。圖／翻自livedoor.jp

每年原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）都會公布今年的「末日鐘」，在本月27日，原子科學家公報公布末日鐘僅剩85秒，比去年又快了4秒，其中台灣受中國威脅，以及AI與核武隱憂等，都被點名是加快面臨世界末日的原因。

總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報，於1947年創立末日鐘，旨在向全球示警，人類距離世界毀滅有多近。原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾（Alexandra Bell）指出，包括俄烏戰爭、美國與以色列轟炸伊朗，印度與巴基斯坦的邊境衝突，還有台海問題、朝鮮半島局勢等，再加上美國總統川普重返白宮後，造成世界局勢的不安，都是造成今年調快末日鐘的原因。

另外貝爾也提到，AI衍伸出來的問題也令人憂心，包括在全球散布假訊息的風險，甚至被納入軍事體系且缺乏監管，警告AI可能被濫用來協助製造生物威脅。貝爾還點名核武問題，他直呼：「2025年沒有任何趨勢是朝正確方向發展的！」並稱有3場軍事行動，是在核武陰影及其相關升級威脅下進行的，而且川普也指示可以重啟核武實驗。貝爾表示，目前使用核武的風險相當高，甚至到了「令人難以承受且無法接受的地步」。

貝爾說，現在大家正目睹全球領導力失靈，「無論是哪一國政府，轉向新帝國主義以及採取歐威爾式的統治手段，只會讓末日鐘更加接近午夜」。這一次也是過去4年來，科學家第3度將末日鐘調快。



