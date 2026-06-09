末期黑色素瘤患者存活10年見證療效 台癌籲善用百億基金救癌友





（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】現年近70歲的遊覽車公司董事長黃先生（化名）10年前被確診為臨床上最棘手的「末期黑色素癌」（Melanoma），癌細胞已廣泛轉移，腫瘤持續潰瘍出血，醫療團隊束手無策，黃董甚至連後事都已交代妥當、默默買好兩套壽衣，絕望地等待生命終點。黃董抱著最後一絲希望參與當時仍處於臨床研究階段的「免疫檢查點抑制劑（Immune Checkpoint Inhibitor）」治療，腫瘤竟然奇蹟般受到控制，甚至逐漸消失，如今依然健康地站在大眾面前，成為台灣腫瘤免疫療法歷史發展的活見證。

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台灣癌症基金會執行長、仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院副院長）血液腫瘤科張文震醫師指出，10年前黃董參與的尖端研究，如今已蛻變成全球醫學界公認的標準第一線治療方案。政府已設立「百億癌症新藥基金」，仍有相當資源與運用空間，期待健保署能展現政策執行力，加速將這類已在全球累積10年臨床實證、且成為國際治療指引第一線的免疫藥物納入第一線給付，讓癌藥基金真正落實於挽救癌友生命。





張文震執行長表示，創新藥物的價值不只是延長存活，更是讓原本可能走到生命盡頭的病人，有機會重新回到家庭與社會生活。由於免疫治療藥費昂貴，許多癌友即使看見希望，也可能因經濟門檻而無法及早使用。百億癌症新藥基金的設立，正是為了補足新藥納入健保前的時間落差，台癌期待基金能優先用在療效明確、臨床需求迫切且國際已列為標準治療的藥物，讓政策善意轉化為病人真正可及的治療機會。









台中榮民總醫院腫瘤醫學部主任李冠德指出，黑色素癌是皮膚癌中最惡名昭彰的「癌王」，源自於皮膚的黑色素細胞病變，惡性度極高且極易轉移。早期常被誤認為普通的黑痣或斑點，若黑痣出現「形狀不對稱」、「邊緣不規則」、「顏色不均勻」、「直徑大於0.6公分」或「在短期內快速隆起、擴大和出血」，就是危險警訊。其主要成因與長期紫外線曝曬、基因突變或頻繁皮膚摩擦有關，若家族中有皮膚癌病史、身上痣特別多、或長期在戶外工作曝曬者皆屬高危險族群。特別的是，亞洲人的黑色素癌有超過半數好發於四肢末端（如腳底、指甲床），常因位置隱蔽而延誤就醫。同時要提醒民眾，預防皮膚癌必須做好日常防曬，並養成定期自我檢查「痣」的習慣，一旦發現異狀切勿輕忽，務必「早期發現、早期治療」，方能掌握扭轉命運的黃金先機。目前健保僅把免疫療法列為第二線療法，不符合國際建議的第一線治療，容易延誤治療時機，亟待修正。





張文震執行長進一步說明，過去末期黑色素癌的傳統治療極其有限，傳統治療主要依賴化學治療，但黑色素癌對化療極不敏感，反應率通常低於15%，且副作用強烈，患者中位生存期往往不超過一年。現代醫學迎來「免疫檢查點抑制劑」革命，該療法不直接攻擊癌細胞，而是藉由阻斷癌細胞對免疫系統的「欺騙訊號」（如 PD-1/PD-L1通路），重新激活人體自身的T細胞精準消滅惡性腫瘤。





張文震執行長亦指出，這個藥品雖能創造如黃董般存活10年的生命奇蹟，但其高昂的藥費卻是常人難以負擔的沉重枷鎖。許多引頸期盼的癌友往往在等待健保給付的漫長過程中承受極大壓力，也凸顯創新治療銜接健保給付與病人需求的重要性。





中山醫學大學腫瘤內科吳銘芳教授表示，過往晚期癌症的第一線治療主要是化學治療或標靶藥物治療，隨著醫學的進步，這十多年來在各個實體腫瘤的研究都陸續證實腫瘤免疫藥物加上化學治療優於單獨使用化學治療。我們也很感謝健保署近年來在各個癌症陸續開放腫瘤免疫藥物合併化學治療或標靶藥物的第一線使用。對於單獨使用腫瘤免疫藥物就非常有效的晚期黑色素瘤，更期待能夠開放在第一線使用。





張文震執行長強調，黃董的10年存活並非個案，而是創新治療可能改變癌友生命軌跡的具體見證。台灣癌症基金會期待健保署與相關審議機制加速盤點臨床證據已成熟、國際指引已列為第一線治療且病人需求迫切的藥物，善用百億癌症新藥基金，讓基金不只是帳面資源，而能真正成為癌友及時可用的救命支持。



