末期黑色素癌患者接受免疫檢查點抑制劑治療 腫瘤獲控制漸消失

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台灣癌症基金會執行長張文震表示，期待健保署展現政策執行力，加速將國際治療指引第一線的免疫藥物納入第一線給付。（記者鍾麗如攝）

一名年近七旬的黃先生，十年前被確診為臨床上最棘手的「末期黑色素癌」，不僅癌細胞已廣泛轉移，腫瘤還持續潰瘍出血，讓黃先生絕望地準備兩套壽衣；不料，抱著最後一絲希望參與當時仍處於臨床研究階段的「免疫檢查點抑制劑」治療，腫瘤竟然奇蹟般受到控制，甚至逐漸消失。

台灣癌症基金會執行長暨仁愛長庚合作聯盟醫院血液腫瘤科醫師張文震說，由於免疫治療藥費昂貴，許多癌友即使看見希望，也可能因經濟門檻而無法及早使用。政府已設立「百億癌症新藥基金」，仍有相當資源與運用空間，期待健保署能展現政策執行力，加速將這類已在全球累積十年臨床實證並成為國際治療指引第一線的免疫藥物納入第一線給付。

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台中榮總腫瘤醫學部主任李冠德表示，黑色素癌是皮膚癌中最惡名昭彰的「癌王」，早期常被誤認為普通的黑痣或斑點，主要成因與長期紫外線曝曬、基因突變或頻繁皮膚摩擦有關，若家族中有皮膚癌病史、身上痣特別多或長期在戶外工作曝曬者均屬高危險族群。目前健保僅把免疫療法列為第二線療法，不符合國際建議的第一線治療，亟待修正。

張文震指出，過去末期黑色素癌的傳統治療極其有限，傳統治療主要依賴化學治療，但黑色素癌對化療極不敏感，反應率通常低於百分之十五，且副作用強烈，患者中位生存期往往不超過一年。現代醫學迎來「免疫檢查點抑制劑」革命，該療法不直接攻擊癌細胞，而是藉由阻斷癌細胞對免疫系統的「欺騙訊號」，重新激活人體自身的Ｔ細胞精準消滅惡性腫瘤。

中山醫學大學腫瘤內科教授吳銘芳表示，過往晚期癌症的第一線治療主要是化學治療或標靶藥物治療，感謝健保署近年在各個癌症陸續開放腫瘤免疫藥物合併化學治療或標靶藥物的第一線使用；對於單獨使用腫瘤免疫藥物就非常有效的晚期黑色素瘤，更期待能夠開放在第一線使用。