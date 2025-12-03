末節2.3秒續命！艾德華茲轟44分 扛起灰狼逆轉勝

（記者許皓庭／綜合報導）灰狼今（3）日面對聯盟戰績墊底的鵜鶘卻踢到鐵板，全場比分緊咬直到延長賽才分出勝負，最終以149比142驚險收下勝利。當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）在上半場手感不佳，但於下半場火力全開，整場攻下本季新高的44分，其中34分集中在後半場與延長賽，成為球隊逆轉的關鍵人物。

本場比賽開局灰狼外線受阻，艾德華茲三分線前五投僅中一球，得分表現受到壓制。鵜鶘則在第二節打出猛烈攻勢，在短短三分鐘內打出15比0的攻擊波，將原本落後的局面一舉翻轉，從55比53反超至68比55，成功奪回比賽節奏。

廣告 廣告

易籃後，艾德華茲的投射逐漸回穩，靠著多次外線命中協助灰狼縮小落後差距。他在第三、四節三分球合計8投5中，不斷帶動球隊進攻。比賽進入最後階段，鵜鶘在剩下1分03秒時靠昆恩（Derik Queen）強力灌籃取得129比125領先，但此後進攻陷入停擺，給了灰狼追趕的機會。

灰狼在正規時間倒數階段形成追平契機。比賽僅剩2.3秒時，艾德華茲突破阿瓦拉多（Jose Alvarado）防守直搗籃框，成功放進追平2分，讓兩隊以129比129進入延長賽，場邊氣氛瞬間升溫。

進入延長賽後，灰狼由戈貝爾（Rudy Gobert）與藍道（Julius Randle）聯手掌控戰局。戈貝爾在禁區展現高度壓制力，靠著連續灌籃攻下8分；藍道同樣在延長賽獲得8分進帳。艾德華茲則在關鍵時刻再度取分，協助球隊將勝利穩穩鎖住。灰狼最終贏球，也成功拿下近期的三連勝。

球員方面，艾德華茲全場拿下44分、5籃板與4助攻，是灰狼得分來源最重要的一環。戈貝爾攻下26分與13籃板，展現禁區威力；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）進帳17分，藍道也有16分表現。鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy）以33分居隊內最高，貝伊（Saddiq Bey）得到22分，昆恩與菲爾斯（Jeremiah Fears）各有21分，但仍無法避免球隊吞下第19敗。

鵜鶘目前戰績僅3勝19敗，近14場比賽吞下13敗，陷入低潮。灰狼則在驚險過關後維持勝場連續性，持續在西區排名競爭中保持優勢。

ANTHONY EDWARDS’ ELITE SCORING RUN CONTINUES! 44 PTS

5 REB

4 AST

6 3PM His 6th consecutive 30+ PT game leads Minnesota to their 3rd straight win. pic.twitter.com/ytAwmx4P3R — NBA (@NBA) December 3, 2025

更多引新聞報導

台中奪命車禍！女騎士遭聯結車輾過 頭顱變形慘死

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

