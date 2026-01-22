《末路雙嬌》南韓新片類票房冠軍 勇奪倫敦東亞電影節最佳影片

四季線上／李幸倪編輯

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，正式在韓上映後，一如預期奪下新片類票房冠軍，展現驚人的話題與氣勢，更在國際大放異采，不但榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並受邀參與釜山與夏威夷影展，以出色的完成度與鮮明類型風格，獲得國際上的高度肯定。

話題犯罪新片《末路雙嬌》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演，劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。

全鐘瑞坦言一拿到《末路雙嬌》劇本就深陷其中／照片：采昌國際多媒體提供

《末路雙嬌》全鐘瑞寒夜飆車偷金條 拍想「多脫一點」遭導演制止

八年前憑出道作《燃燒烈愛》一鳴驚人、被封為「怪物新人」的全鐘瑞，坦言自己一拿到《末路雙嬌》劇本就深陷其中，直覺告訴她「非演不可」。讓她更感到命運巧合的是，這次能與同齡的韓韶禧攜手合作，讓她形容就宛如「命中注定」。兩人在片中有多場艱苦場面，其中一場「挖掘墳墓」的戲碼，甚至是她們人生首度拿起鏟子挖土，讓全鐘瑞至今難忘，加上幾乎全片都在夜間拍攝，長時間的夜戲讓體力快速被掏空，她苦笑回憶：「拍攝時天氣很冷，吃飯又會想睡覺，所以幾乎連飯都沒能好好吃。」儘管拍攝過程艱辛，全鐘瑞也大讚韓韶禧在片場展現出的專業態度，成為她的最大支撐，讓她感到自己並非單打獨鬥，而是有人並肩同行，而這份默契與信任，讓她們成為至親好友。有趣的是，全鐘瑞目前正與曾合作電影《聲命線索》的導演李重賢公開交往，當被問到導演是否會因為她跟韓韶禧的親密合作而「吃醋」時，全鐘瑞則靦腆笑答：「他一直都非常支持我所有的人際關係。」

全鐘瑞在《末路雙嬌》中以瘋狂駕駛技術維生，最後為了黑錢鋌而走險／照片：采昌國際多媒體提供

全鐘瑞剖析自己在《末路雙嬌》的角色：「我希望角色表面上看起來很剽悍、很強悍，但其實內在像玻璃珠一樣脆弱，不知道會往哪裡彈、彷彿隨時會破碎，帶有這樣的反轉。」她說：「我認為本片蘊含一種原始的真誠與年輕氣勢，對商業電影相對保守的部分，也希望能透過角色變得更加大膽一些。就我個人而言，也曾想過『如果我能成為這部電影的武器就好了』。在這樣的方向下，某次我還在現場主動說『這個場面我可以再多脫一點衣服』，結果導演反而說『不行，請穿好』。因為導演本身是演員出身，他總是站在演員的角度給予指導，甚至會親自演出示範，這點讓我印象非常深刻。整體而言，那是一個有著強烈『一起演、一起拍』感覺的拍攝現場。」她並補充：「我強烈希望角色能夠具有標誌性，所以和服裝團隊進行了非常多的討論。角色實際穿的，也大多是我平時會穿的衣服，並盡量減少全片的服裝數量。我只希望在觀眾腦海裡，最後能留下美善和道敬的幾個關鍵畫面就好。」

《末路雙嬌》榮獲倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」肯定，左為韓韶禧，右為全鐘瑞／照片：采昌國際多媒體提供

嘻哈大神GRAY坐鎮《末路雙嬌》 華莎、金完宣等天后完美獻聲

值得一提的是，本片也邀請到人氣嘻哈音樂人GRAY擔任音樂總監，以兼具潮流感與獨樹一格的音樂風格，深深擄獲觀眾喜愛。GRAY之前就曾透過電影《芭蕾復仇曲》首度挑戰電影配樂工作，並獲得高度好評。這回他再度加盟同一位女演員全鐘瑞主演的《末路雙嬌》，同樣透過與過往不同色彩的多樣化音樂，打造出感性又饒富風格的音樂樣貌。正因為如此，本片音樂將以多層次曲風呈現，並融入橫跨70年代靈魂樂、爵士R&B、迷幻音樂與City Pop，將隱藏在冰冷都市意象背後的人物浪漫與匱乏感，以及走在鋼索上的緊張氛圍給細膩描繪出來，進一步放大犯罪娛樂電影所特有的節奏感與餘韻。

《末路雙嬌》的多樣化音樂盛宴，讓觀眾看完直呼想要二刷，圖為金聖喆/照片：采昌國際多媒體提供

不僅如此，《末路雙嬌》更邀請到華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱，一開場的插曲，就是由MAMAMOO成員華莎演唱的〈FOOL FOR YOU〉，在70年代靈魂樂與爵士音色之上，疊加華莎濃烈而細膩的迷人嗓音，一瞬間便掌握到電影的整體氛圍。金完宣的〈波浪〉，不僅最能反映全片核心訊息，也是一首貫穿電影整體情緒的作品。透過金完宣標誌性的嗓音，以及飽含歲月沉澱的音色，自然而然地營造出豐富情感，與片中人物在生命邊緣的敘事交織在一起，勢必給觀眾留下深刻的印象。

韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出／照片：采昌國際多媒體提供

《末路雙驕》橫掃國際影展肯定 勇奪倫敦東亞電影節最佳影片

《末路雙驕》自亮相國際影展以來氣勢驚人，不僅率先入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元，隨後再傳捷報，榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並接連受邀參加第30屆釜山影展與第45屆夏威夷影展等多個國內外知名影展，充分證明本片在完成度、類型突破與市場潛力上的高度水準。多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維特別盛讚兩位女主角的精湛表現與角色張力：「由韓韶禧與全鐘瑞所營造的強烈吸引力、刺激腎上腺素的動作場面，以及圍繞在受傷童年與求生展開的激烈搏鬥相互交織，讓作品同時帶來令人血脈賁張的緊張感，以及深刻的情感共鳴。」。倫敦東亞電影節主辦單位也對本片的創意與實驗精神給予高度評價：「這是一部大膽拓展當代新黑色電影版圖的作品，不僅具備解構傳統黑色電影類型慣例的力量，更以卓越的導演功力，展現亞洲電影的全新可能性。」也成為本片獲頒最佳影片的重要關鍵。

鄭英珠在《末路雙嬌》剃髮演出大反派角色的左右手／照片：采昌國際多媒體提供

此外，《末路雙驕》也獲得眾多南韓演藝圈名人一致力挺。「少女時代」成員秀英形容電影：「又潮又時尚、緊張感十足又性感！」演員金赫拉直呼：「一秒鐘都移不開視線！」柳炅秀則讚嘆這是一部「華麗、細膩又特別的電影！」演員金玟錫則肯定：「好久沒看到這麼有力量的電影了！」演員李洪耐更看到完全忘了時間在流逝，直呼：「精彩到不行！！！！」曾執導《犯罪都市4》的導演許明行也盛讚本片：「超帥的畫面、瘋狂的演技！」歌手安信愛更直言：「2026 年已經出現的最佳電影！」

《末路雙嬌》南韓新片類票房冠軍 勇奪倫敦東亞電影節最佳影片



