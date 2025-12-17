《末路雙嬌》打造性感惡女犯罪世界 全鐘瑞笑揭韓韶禧愛與人「畫」交情

韓韶禧（左）與全鐘瑞（右）為了更好的生活，鋌而走險走上竊盜之路。（圖／采昌提供）

南韓年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，昨（16日）下午在首爾舉行盛大的製作發表會。導演李煥攜手主要演員韓韶禧、全鐘瑞，以及金新綠（網路又譯金信祿）、鄭英珠、李在均與女團OH MY GIRL成員YooA齊聚一堂，揭開這部風格強烈之作的神秘面紗，而全片最大亮點，莫過於韓韶禧與全鐘瑞兩位同世代演員的首度交鋒。

導演直言韓韶禧與全鐘瑞兩人本身就具備極強的「角色象徵性」，不僅代表年輕世代的能量，也承載著不安與衝動，讓故事更具說服力與感染力。首度擔綱商業電影女主角的韓韶禧坦言，心情既緊張又期待，更讚美全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感。全鐘瑞也回應跟韓韶禧並肩作戰，是她在拍攝過程最大的力量來源。

廣告 廣告

除了雙女主角強強聯手，其他卡司同樣話題十足。實力派演員金新綠透露自己曾一度婉拒演出，最終仍被作品的挑戰性與堅強陣容打動而加入；鄭英珠則為詮釋冷酷無情的解決者角色，不惜剃光頭上陣，以近乎極限的投入感，展現出角色的殘暴與壓迫；而YooA則突破形象，挑戰飾演賭場老闆的妻子，不僅是她首度詮釋人妻角色，更將以充滿層次的「新鮮背叛感」，開啟演員生涯的嶄新面貌。

韓韶禧在片中飾演夜晚聲色場所的王牌角色。（圖／采昌提供）

《末路雙嬌》描述兩位生活在繁華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機。憑藉韓韶禧與全鐘瑞兩位演技與美貌兼具的選角，讓人翹首以盼她們將如何表現角色為了改變人生而奮不顧身的面貌。導演李煥在昨日的製作發表會上，提及兩人所具備的「角色象徵性」：「她們本身就很具標誌性，也象徵著年輕世代。若由她們來詮釋這兩個角色，故事能以更具說服力與感染力的方式傳遞給觀眾。」

導演也補充：「她們在形象上都與角色非常契合，能藉此挑戰更嶄新的面貌。」尤其這是韓韶禧首度接演商業電影女主角，她表示：「每部作品對我來說都同樣珍貴，並沒有特別想區分什麼，但這畢竟是第一次演出商業電影，還是會感到緊張與顫抖，想到所有一切都將被裝進這部作品裡頭，也很好奇觀眾會如何看待。」

此外，當被問到與同齡的全鐘瑞共同合作時，韓韶禧也分享：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她並表示：「在人性層面上，她也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」她也回憶：「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」

而一旁的全鐘瑞也憶起：「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻就決定參演。」她並大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」

全鐘瑞在片中詮釋以瘋狂駕駛技術維生，最後為了黑錢鋌而走險的角色。（圖／采昌提供）

金鐘瑞還表示：「因為這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」同時她更笑說：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」

除了韓韶禧與全鐘瑞雙女組合備受矚目，《末路雙嬌》更集結金新綠（網路又譯金信祿）、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆等實力與新鮮感兼具的演員共同演出，不論是實力派演員的極限挑戰，或是從偶像轉型的驚喜選角，都為全片注入更多張力。曾在《財閥家的小兒子》、《臥底高中》等劇展現不寒而慄演技的金新綠，坦言曾一度婉拒演出，原因是擔心自己能否在這個充滿慾望與背叛、情緒高度翻湧的世界中站穩腳步，體現出本片劇本的凶狠程度。不過當收到第二次邀約後，她選擇相信作品與演員陣容，尤其是韓韶禧與全鐘瑞的存在：「這是一部很具挑戰性的作品，所以抱持著『就試一次吧』的心情投入其中。」

在《社內相親》、《背著善宰跑》等愛情喜劇詮釋媽媽角色的鄭英珠，這回逆轉形象，在片中飾演一旦鎖定目標就絕不失手的解決者。她更為了角色剃光頭演出，儘管造型與拍攝條件艱辛，她仍直言這是難能可貴的演出機會：「拍完後甚至覺得『剃得真好』。」至於在片中飾演追隨本能、為自身利益行動的李在均，也笑讚剃光頭的鄭英珠氣場驚人：「強大到讓人忍不住脫口對她說『對不起』、『是我錯了』。」

至於女團OH MY GIRL成員暨演員YooA，則飾演反派角色之妻，同時也是握有足以顛覆所有局勢關鍵情報的人物。首度挑戰人妻角色的她，談到演出契機時，表示自己從媒體報導韓韶禧與全鐘瑞將演出時，就對本片產生好奇，沒想到真的迎來演出機會：「導演問我『需要一種新鮮的背叛感，妳覺得如何？』這句話點燃了我的挑戰慾望，所以決定演出。」對此，導演李煥坦言自己並不熟悉偶像圈，但在電視上看過YooA後留下深刻印象：「我希望這個角色能由一位帶來『好的背叛感』的演員來詮釋，所以抱著豁出去的心情向她提出邀請。把劇本寄給她後，我們聊了很多，幸好她非常喜歡，於是促成了這次合作，讓我既開心又榮幸。」

《末路雙嬌》即將在2026年1月30日於台灣正式上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

名店老闆撞死23歲女清潔員引眾怒 Google被改「殺人酒駕美食」