《末路雙嬌》韓韶禧、全鐘瑞、YooA演技火力全開

電影《末路雙嬌》日前舉辦媒體試映記者會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞、金新綠、鄭英珠、金聖喆、YooA、李在均等主要演員齊聚一堂，分享拍攝幕後趣聞。電影一曝光便獲得韓媒高度好評，女星群火力全開的演技更被點名是全片最大亮點，讓討論熱度瞬間炸鍋。

由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司打造的《末路雙嬌》，由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演，描繪兩名女性在欲望、謊言與生存本能交織下，被迫走向極端選擇的命運故事。強烈風格與女力演技，讓本片在上映前就備受矚目。

而片中最令人驚豔的，莫過於韓團「OH MY GIRL」成員YooA首度挑戰大銀幕演出。她在片中飾演金聖喆的妻子「荷京」，外表柔美卻在空虛生活中做出大膽選擇，不僅滿臉血妝登場，還頻頻爆粗口，徹底顛覆過往偶像形象。YooA分享，因為平時幾乎不說髒話，乾脆「把台詞當成歌曲來練」，在家反覆記節奏與音調，才慢慢抓到角色狀態，也坦言這是一次既害怕又期待的突破。

與YooA對戲的金聖喆回憶，兩人拍攝時幾乎是首次碰面，「她一出現就是滿臉血妝，完全和過去形象不同，讓人印象深刻。」短短一場戲，卻為角色關係增添濃厚的不安與張力。

