《末路雙驕》奪倫敦東亞電影節最佳影片 群星狂讚力挺掀口碑熱潮

《末路雙嬌》由韓韶禧（左）與全鐘瑞（右）領銜主演。（圖／采昌提供）

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙驕》，自入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元之後，接連在各大國際影展上嶄露鋒芒，更榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並受邀參與釜山與夏威夷影展，以出色的完成度與鮮明類型風格，獲得國際上的高度肯定。尤其本片日前在韓舉辦試映會，更是口碑持續延燒，獲得多家媒體一致肯定，就連少女時代秀英、演員金赫拉等多位南韓名人也力挺推薦，盛讚本片「又潮又時尚」、「一秒都移不開視線」，讓本片成為今年最受矚目的作品之一。

《末路雙嬌》以強烈風格與類型魅力，榮獲倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」肯定。（左韓韶禧、右全鐘瑞）（圖／采昌提供）

《末路雙驕》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司精心打造，品質具備高度水準，加上韓韶禧、全鐘瑞等演技派群星的賣力熱演，讓本片自亮相國際影展以來氣勢驚人，不僅率先入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元，隨後再傳捷報，榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並接連受邀參加第30屆釜山影展與第45屆夏威夷影展等多個國內外知名影展，充分證明本片在完成度、類型突破與市場潛力上的高度水準。

多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維（Giovanna Fulvi）特別盛讚兩位女主角的精湛表現與角色張力：「由韓韶禧與全鐘瑞所營造的強烈吸引力、刺激腎上腺素的動作場面，以及圍繞在受傷童年與求生展開的激烈搏鬥相互交織，讓作品同時帶來令人血脈賁張的緊張感，以及深刻的情感共鳴。」高度肯定電影在情感層次與類型娛樂性之間取得的完美平衡。

倫敦東亞電影節主辦單位也對本片的創意與實驗精神給予高度評價：「這是一部大膽拓展當代新黑色電影版圖的作品，不僅具備解構傳統黑色電影類型慣例的力量，更以卓越的導演功力，展現亞洲電影的全新可能性。」也成為本片獲頒最佳影片的重要關鍵。本片接連入選多個國際重要影展，並奪下重量級獎項，成功以強烈風格與類型魅力征服全球，成為近年最受矚目的南韓犯罪電影之一。

《末路雙驕》不僅在國際影展大放異彩，日前在南韓舉行試映會後，同樣掀起口碑熱潮。「韓國日報E&B」盛讚：「類型與角色全面命中！」「ize」形容電影：「以強烈又火爆的氣勢，為新年戲院市場揭開序幕！」「Star News」直指：「韓韶禧×全鐘瑞，化學反應爆表！」「OSEN」更稱兩人為忠武路新世代「Hot Girl」代表，所創造的綜合效果無可取代。「News Culture」也表示，觀眾將透過本片徹底沉醉在全體演員的魅力之中。

此外，本片也獲得眾多南韓演藝圈名人一致力挺。「少女時代」成員秀英形容電影：「又潮又時尚、緊張感十足又性感！」演員金赫拉直呼：「一秒鐘都移不開視線！」柳炅秀則讚嘆這是一部「華麗、細膩又特別的電影！」演員金玟錫則肯定：「好久沒看到這麼有力量的電影了！」演員李洪耐更看到完全忘了時間在流逝，直呼：「精彩到不行！！！！」曾執導《犯罪都市4》的導演許明行也盛讚本片：「超帥的畫面、瘋狂的演技！」歌手安信愛更直言：「2026 年已經出現的最佳電影！」

《末路雙驕》，即將在1月30日於台灣震撼上映。

