本世紀僅2次！今年冬至「強碰天赦日」錯過等80年 求財秘訣一次看

今年12月21日是二十四節氣中的「冬至」。（示意圖／CTWANT資料照）

今年12月21日是二十四節氣中的「冬至」。命理師透露，今年冬至剛好碰上「天赦日」，這種情況十分罕見，本世紀只發生2次，錯過這次就要再等80年，才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機，因此多數人一生當中頂多也就能遇到1、2次，比哈雷彗星的週期還難等，建議民眾把握機會求好運。

命理師柯柏成在臉書表示，冬季遇上甲子日才有天赦日，因此1年當中也就5至7天，已經算是很少遇到，而冬至同時是天赦日更是稀有，「以上個世紀整整一百年，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年到下個世紀2105年，才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機」。

專家說明，在命理實務上，老天確實會在冬至收一波人走，因為這天是北半球日照最少、黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關，「另外一關就是過年除夕前，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年」。

柯柏成指出，過去天赦日都會建議煮錢水求財，這次可以特別一點，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮時，再多加幾片新鮮的橘子皮，煮沸後用鍋子拿著到房子各角落繞一繞，讓宅運大換氣，「煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去」，讓自己更有福氣。

命理師提到，天赦日的特別之處就是許願特別容易實現，一陽來復的冬至更會把這種能量推高到頂點，「當天唯一的禁忌就是避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食」，當然也可以吃一些湯圓應景，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

