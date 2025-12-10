本人比《沉默之丘f》更婆！加藤小夏曬買PS5的日常Vlog，網稱近距離視角太犯規

擔任恐怖遊戲《沉默之丘f》（Silent Hill f）女主角「深水雛子」臉部模特兒的日本女星加藤小夏，最近因為親自開台實況該作而成為社群熱門話題。而她在今日（10）上傳了一支前往電器賣場購買 PlayStation 5 主機的 Vlog，來證明自己終於不是租的，而是直接買了一台回家玩遊戲。

許多人重點都在加藤小夏禮貌，以及可愛的表情。（圖源：YouTube@hinako-is-konatsu-kato）

加藤小夏先前曾在廣播節目中透露，身為遊戲新手的她原本以為一個月內就能全破遊戲，因此最初只是租借主機來玩，沒想到遊戲難度與通關時長遠超預期，眼看租約到期進度卻遙遙無期，最終決定自掏腰包將 PS5 主機買回家繼續挑戰。

Vlog 中，加藤小夏前往日本連鎖家電賣場 Bic Camera，在獲得店家同意的情況下紀錄了購買 PS5 的過程，她挑選時興奮又真實的反應，以及結帳時對店員禮貌的態度，加上鏡頭基本上都是對著自己的臉近距離自拍，還因此擺出各種可愛又調皮的表情，讓許多網友紛紛留言大讚：「太可愛了」、「本人散發出清純派的魅力」、「能在這種距離下欣賞美人簡直是犯罪」、「拍攝時小聲不引起注意，拍自己不拍路人，對店員很禮貌，買完東西馬上離開」

加藤小夏從今年 10 月開始實況以來，她面對恐怖場景時真實的驚嚇反應，以及雖然操作生疏卻異常認真的模樣吸引了數萬名觀眾同時收看；雖然官方甚至為了她特別更新加入「超簡單模式」來降低難度，但她堅持到底的韌性也成功圈粉無數。此外，這股演員親自下場遊玩的風潮也正在劇組內擴散，遊戲中飾演「岩井修」的臉模大崎捺希，以及飾演「凜子」的飯島優花，也陸續加入實況行列。