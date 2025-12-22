本以為是幸福阿嬤！「做錯1決定」退休人生變調：被房子綁住了

日本一對老夫妻原本過著簡樸的生活，但自從跟女兒一家人同住後，感到日漸疲憊。示意圖／翻攝自Pixabay

日本一對老夫妻65歲的和子（化名）跟丈夫正雄（68歲）靠著每個月23萬日圓（約新台幣4.4萬）的退休金過著簡樸的退休生活，直到女兒一家人搬進來住，生活花費、壓力讓和子喘不過氣來，讓她們不堪其擾，於是她對正雄說「我懷念那些安靜的日子」。

日本一對老夫妻和子與正雄靠著23萬日圓的退休金過著簡樸的生活，她們的生活簡單而平靜，但也沒有不滿足。不過，老夫妻的女兒結婚後育有2子，女兒一家4口在城市中租下一間公寓，年收入為780萬日圓（約新台幣149萬元），女兒向父母訴苦說，「我們想盡快買房，但養孩子很費錢，我們擔心背負房貸」，於是和子就向老公提議說，要把自己的房子改建成兩戶人的住宅，這樣就不用花錢買新房，也能減輕女兒的負擔。

經過反覆協商，雙方最後選擇一種「部分共享」的住宅形式，就是只有起居室分開，入口、廚房、浴室皆共用的形式。這種設計使房屋結構被妥善利用，所需的設備也最少，因此降低了改建成本，是一種可行的折衷方案。

和子和正雄從儲蓄中拿出1千萬日圓（約新台幣191萬）來支付重建費用，女兒一家則去貸款3800萬日圓（約新台幣728萬元）來支付剩餘費用，起初和子坦言，「有了孫輩，生活更加生動有趣。我是一位非常幸運的祖母，能和三代人一起生活」。

和子透露在與女兒一家同居之後，發現孫子們常常待在家中，因此空調、空氣清淨機幾乎整天都打開，一天洗2、3次衣服也成為家常便飯。另外，由於難以將兩家的伙食費完全分開，於是老夫妻負擔了兩家人的食材支出，沒多久她們就發現光是水電費就比以前增加1.5倍，伙食費有時候會接近2倍，讓依靠年金生活老夫妻感到負擔逐漸沉重。

除此之外，在不知不覺中，女兒將照顧孫子的責任通通都交給老夫妻兩，女兒跟女婿甚至會把孫子交給和子後自己外出。起初和子夫妻倆還抱持積極的心情，但每天持續經歷，讓她感到無論體力跟精神都很沉重，好不容易告訴女兒，女兒卻只回答「反正我們是同住啊，這樣不是很正常嗎？」

於是和子就對正雄說，「以前總覺得想多見孫子，現在反而覺得一年過年見一次也許剛剛好，我懷念那些安靜的日子」。最後，兩人決定去諮詢房地產仲介，但房地產經紀人指出，這棟雙拼住宅的格局特殊，如果出售價格會比市場低20%至30%。此外，雖然土地登記在正雄名下，但房屋登記在女兒跟女婿名下，因此不容易賣出，讓和子感到像是被房子「綁住了」。

專家建議，老夫妻可以跟女兒協調照顧孫子的時間，並且在開支上妥善分配，這樣身心受的痛苦則會大大減低。和子坦言，雖然減少照顧孫子的次數，沒有讓經濟狀況立刻好轉，但透過兩個人的單獨散步、共度時光，她們恢復了平靜，「我們還需要理順財務。關於伙食費，甚至有人提議要各自用一個冰箱。我不確定我是否應該走到那一步…但或許我們正需要劃清界限，因為我們都想和睦相處」。



